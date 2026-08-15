Грабежи поставили под угрозу рай для богачей

15 августа 2026, 15:59

FT: грабежи грозят репутации Женевы, как рая для богатых

Фото: istockphoto/Ajax9

Репутация Женевы как безопасного анклава для состоятельных лиц столкнулась с новыми вызовами на фоне резонансной серии вооруженных нападений на частные резиденции. Об этом стало известно 15 августа.