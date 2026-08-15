Грабежи поставили под угрозу рай для богачей
Репутация Женевы как безопасного анклава для состоятельных лиц столкнулась с новыми вызовами на фоне резонансной серии вооруженных нападений на частные резиденции. Об этом стало известно 15 августа.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные местной полиции, преступные группы все чаще действуют дерзко, проникая в дома в присутствии хозяев и используя оружие для вскрытия сейфов. По сводкам женевской кантональной полиции, в 2025 году зафиксировано 18 подобных инцидентов.
Несмотря на то, что общее число грабежей в регионе сократилось на 20%, количество атак с проникновением в жилище выросло на три случая по сравнению с показателями 2024 года. Характерной особенностью преступлений стал оперативный отход злоумышленников через границу с Францией.
Следствие установило, что как минимум семь эпизодов организовывались бандами, базирующимися на юге Франции. В настоящее время в материалах уголовных дел фигурируют четверо граждан Сербии и семеро подданных Франции.
В число пострадавших от рук грабителей попали представители финансовой элиты и крупного бизнеса, включая трейдеров и топ-менеджеров. Одним из наиболее громких эпизодов стало ограбление дома четырехкратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Алена Проста, расположенного в коммуне Ньон, инцидент произошел в мае.
Правоохранители обращают внимание на высокий уровень подготовки нападавших. Злоумышленники заблаговременно мониторили аккаунты жертв в социальных сетях, собирая данные о распорядке дня, материальных ценностях, а также отслеживая информацию о коллекциях часов и украшений.
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