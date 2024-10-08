Бывшие супруги из России делят в Турции имущество на 80 млн евро

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В турецком городе Анталье супруги из России делят имущество на 80 миллионов евро. О дорогом бракоразводном процессе сообщает местная газета Sabah. Известно, что россияне владеют отелем Crowne Plaza в курортном районе Коньяалты.
По данным издания, бизнесмен Арби Алаудинов подал в суд на бывшую жену Аллу Алаудинову и сына Ахмеда. Россиянин утверждает, что владеет 95% акций, 5% он передал родственникам, которые провели заседание совета директоров по поддельным документам и подписям.
По словам Алаудинова бывшая жена и сын необоснованно обвинили его в оскорблении и угрозам, из-за чего тот был вынужден уехать из Турции. При этом Алла и сын заявляют, что Арби передал 45% акций новой жене, чтобы уйти от ответственности.
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Лия Мурадьян