Озвучены основные причины разводов в России

7 октября отмечается Международный день врача — профессиональный праздник медицинских работников. В этот день Клинская больница присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения Московской области и присоединилась к сбору отзывов населения о работе медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации г. о. Клин.