Озвучены основные причины разводов в России

Фото: iStock/Rawf8
Адвокат Виктория Данильченко заявила, что россияне чаще всего разводятся из-за ссор, насилия и финансовых разногласий.
«Это и утрата доверия, любви и взаимоуважения, и измены, и вмешательство родственников в семейную жизнь. Также частой причиной разводов является насилие в семье, ссоры и разногласия, финансовые проблемы. А некоторые супруги говорят о том, что просто были не готовы к семейной жизни», — добавила в беседе с NEWS.ru Данильченко.
Она отметила, что пары при обращении в суд с заявлением о разводе отмечают, что брачные отношения между сторонами прекращены, общее хозяйство не ведется с определённого периода времени.
Ранее директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявляла, что между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце на самом деле отношения не завершены.
Читайте также:
«Любовный треугольник»: Психоаналитик рассказала, почему Муцениеце преследует Прилучного
«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных
«Кто и кому изменял»: как развод SHAMANа связан с Мизулиной и с кем заметили в вип-ложе его жену
Мелисса Тимофеева