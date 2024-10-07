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Озвучены основные причины разводов в России

Адвокат Данильченко назвала причинами разводов в России насилие и деньги
07 октября 2024, 19:30
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Адвокат Виктория Данильченко заявила, что россияне чаще всего разводятся из-за ссор, насилия и финансовых разногласий.
«Это и утрата доверия, любви и взаимоуважения, и измены, и вмешательство родственников в семейную жизнь. Также частой причиной разводов является насилие в семье, ссоры и разногласия, финансовые проблемы. А некоторые супруги говорят о том, что просто были не готовы к семейной жизни», — добавила в беседе с NEWS.ru Данильченко.

Она отметила, что пары при обращении в суд с заявлением о разводе отмечают, что брачные отношения между сторонами прекращены, общее хозяйство не ведется с определённого периода времени.



Ранее директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявляла, что между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце на самом деле отношения не завершены.

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#семья
#россия
#адвокат
Педагог Луховицкий усомнился в эффективности штрафов против оскорблений учителей
07 октября 2024, 19:00

Фото: iStock/Drazen Zigic

Заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что штрафы за оскорбление педагогов вряд ли значительно решат данную проблему.
Так он прокомментировал законопроект о введении административной ответственности за оскорбление преподавателей.

«Я с трудом представляю себе учителя, который будет писать заявление в полицию на своего ученика. Это абсолютно бессмысленная норма, она не даст никакого эффекта. Она ещё раз просто подчеркивает, что ничего для реального улучшения ситуации в школе сделано не будет, никак это не поднимет авторитет учителя. Авторитет нельзя поднимать запретительными мерами», — пояснил в беседе с Газета.ру Луховицкий.

Ранее исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что самыми любимыми школьными учителями-предметниками являются преподаватели русского языка и литературы. На втором месте в этом рейтинге – математики, на третьем – историки.

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#штраф
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Европейская авиакомпания посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над РФ
Авиакомпания KLM сочла нечестной конкуренцию с КНР из-за российского неба
07 октября 2024, 18:40

Фото: iStock/frentusha

Авиакомпания KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией. Об этом в интервью телерадиовещательной компании NPO сообщила гендиректор европейского перевозчика Марьян Ринтел.
Ринтел напомнила, что с 2022 года воздушное пространство РФ закрыто для самолетов Евросоюза, что увеличивает время перелета из Европы в Азию для европейских перевозчиков на 2–4 часа, что, в свою очередь, сказывается на стоимости билетов.

Гендиректор заявила, что китайские авиакомпании получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через российское воздушное пространство. ​Европе следует подумать, как прекратить эту несправедливую конкуренцию, заключила Ринтел.

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#европа
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В Сергиевом Посаде открыли центр постинтернатного сопровождения слепоглухих
07 октября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Уникальный Семейный центр им. А.И. Мещерякова, направленный на постинтернатное сопровождения слепоглухих людей, а также реабилитацию участников СВО, открылся на территории Сергиево-Посадского городского округа, в церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Центр создан для помощи людям, которые оказались в сложной ситуации и которые хотят получить профессию, быть востребованным, творить добро. Сегодня мы имеем возможность представить им всю необходимую инфраструктуру, а самое главное —преподавателей, которые смогут научить, объяснить, позаботиться. Наша задача — сделать всё, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также поблагодарил всех, кто стоял у истоков создания этого центра и напомнил, что эта идея получила поддержку президента России.

Центр построен рядом Сергиево-Посадским семейным центром, где воспитываются ребята от трёх до 18 лет с полной или частичной потерей слуха и зрения. Проект финансировался из бюджета Московской области, кроме того, помощь оказала Троице-Сергиева лавра, а за счёт федерального бюджета был отремонтирован интернат.

«То, что я увидел сегодня, произвело на меня очень сильное впечатление. Здание построено с большой заботой, вниманием, любовью к тем, кто здесь будет жить, трудиться и учиться», — сказал патриарх Кирилл.
В комплексе общей площадью 17,5 тыс. квадратных метров размещаются жилые помещения, мастерские, реабилитационный и медицинский блоки, бассейн, актовый и спортивный залы, в также библиотека.

«В этом реабилитационном центре будут проходить восстановление и обучение, в том числе, ветераны специальной военной операции, получившие тяжелейшие ранения. Приятно, что и среди сотрудников также есть участники СВО. Очень важно, чтобы ребята, которые будут здесь проходить реабилитацию, имели возможность получить новые специальности, которые им помогут жить активной социальной жизнью», — отметила Анна Цивилева.

Обучение в Центре будет вестись по 12 специальностям, в числе которых профессии ткача, швеи, мастера по обработке цифровой информации и пр. Кроме того, подопечные Центра будут проходить практику в различных компаниях и организациях.

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#сергиев посад
#андрей воробьёв
#патриарх кирилл
#реабилитация
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Милонов заявил о необходимости строже наказывать экстрасенсов и гадалок
07 октября 2024, 17:43

Фото: iStock/Oksana Zueva

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что так называемых гадалок и экстрасенсов надо наказывать строже.
Он пояснил, что УК РФ не может дать всей полноты наказаний данному виду преступлений.

«Очень много людей лежит на кладбищах, решивших лечить рак волшебством, а не операцией. Поэтому каждая ведьма должна отправляться в острог на дополнительные 5-6 лет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

А врач-эпидемиолог, депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко объяснил необходимость запрета на продажу табачных и никотинсодержащих изделий для людей, родившихся после 2009 года, включая вейпы, сигареты и электронки.

«В начале этого века ВОЗ была принята конвенция по борьбе с табаком. Мы доказывали целесообразность закона. В итоге Россия одна из последних приняла закон о борьбе с табаком. Он получился самым хорошим. Чем всемирная «мафия» нам ответила? Электронными сигаретами и вейпами. Медики получили от вейпов ещё одно заболевание. Это называется инфекционной пневмонией. На вейпы смотрят и думают: ну это же вроде не сигареты. Но нам удалось приравнять их к сигаретам. Любой запрет он хорош, он работает на здоровье людей», — отметил в беседе с RuNews24.ru Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме занимаются разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, к которой также относится квадроберство.

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#вейпы
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Клинская больница провела опрос пациентов о качестве медицинской помощи
07 октября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.

7 октября отмечается Международный день врача — профессиональный праздник медицинских работников. В этот день Клинская больница присоединилась к инициативе Министерства здравоохранения Московской области и присоединилась к сбору отзывов населения о работе медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации г. о. Клин.
Клинская больница — это современное многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее помощь жителям региона. Больница располагает 641 койко-местом, и ежегодно стационарное лечение здесь проходят 217 тысяч пациентов.

Медицинская помощь в стационаре оказывается по 17 направлениям, а амбулаторные услуги предоставляются по 26 профилям.

Гордостью больницы является Клинское поликлиническое отделение, которое считается одним из лучших в регионе. В коллективе больницы работает более 350 врачей и свыше 700 сотрудников среднего медицинского персонала.

Принять участие в опросе можно, отсканировав QR-код камерой в аккаунтах больницы и медицинских чатах. В форме обратной связи необходимо ответить на несколько вопросов и оставить пожелания по улучшению оказания медицинской помощи.

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#московская область
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В Ступине снесли двухэтажный аварийный дом
07 октября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Многоквартирный двухэтажный дом 1967 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Железнодорожной улице в посёлке Жилёво городского округа Ступино, сообщает пресс-служба Комитет п культуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома составляла около 480 квадратных метров. Дом находился рядом с железной дорогой и жилой застройкой, был признан аварийным и расселён. После этого постройка долгое время стояла заброшенной, туда имелся свободный доступ третьих лиц. Наконец здание включили в список на ликвидацию и летом текущего года снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время снос здания завершён, участок очищен от строительного мусора. Информация о том, как будет использована освободившаяся территория, не поступала.

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Подмосковье представило свыше десяти проектов на Международной премии Russian Event Awards
07 октября 2024, 16:59

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

На площадке отеля Royal Spa Hotel в Ярославле 5 и 6 октября состоялся завершающий этап Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии Russian Event Awards. В нём приняли участие более 10 проектов из Московской области, которые прошли в финальный этап премии, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Проекты из Подмосковья получили награды в 11 номинациях:

  • лучший проект по популяризации событийного туризма: первое место занял Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», организованный Музеем-заповедником А.П. Чехова в селе Мелихово, на территории городского округа Чехов.
  • лучшее молодежное туристическое событие: победителем стал Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках», организованный Автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» в Ивантеевке, Пушкинском городском округепервое место за «лучшую идею туристического события» присудили фестивалю «Лажечников и Ко», который был организован Муниципальным бюджетным учреждением «КГЦБС» в городском округе Коломна.
  • лучшее MICE событие в области туризма: первое место занял форум «Кадры решают все», организованный Екатериной Понкратовой в Коломне.
  • лучшее событие в области гастрономического туризма в населенных пунктах с численностью до 100 000 человек: В этой номинации два проекта разделили второе место: Всероссийский фестиваль спаржи, организованный Туристско-информационным центром VisitKolomna, и Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest от Управления социально-значимых проектов администрации городского округа Клин.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек: третье место занял проект «Ткань Озер», организованный Муниципальным учреждением культуры «Городской центр культуры и досуга» в городе Озеры, г.о. Коломна.
  • лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек: второе место занял Международный фестиваль-премия театров кукол «Имени Железкина», организованный Мытищинским театром кукол «Огниво» имени С. Железкина в городском округе Мытищи.
  • лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма принесла победу фестивалю «Серебристые облака», который был проведен Каширским краеведческим музеем при поддержке администрации городского округа Кашира.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма: второе место занял Гастрономический фестиваль «Царская уха», организованный МБУ «ЦК «Заречье» в поселке Белоомут, г.о. Луховицы. Третье место в этой же категории присуждён фестивалю событийного туризма «Лука-море!», организованному Центром досуга и культуры «Черкизово» в городском округе Коломна. Эти достижения подчеркивают богатую культурную и туристическую жизнь Подмосковья, а также стремление региона развивать различные сферы туризма.
  • лучший муниципальный календарь туристических событий: 1 место получил проект 12 месяцев — 12 фестивалей. 12 причин приехать в Клин», разработанный Управлением социально значимых проектов администрации городского округа Клин.
  • событие в области автотуризма: второе место в области автотуризма занимает Международный фестиваль караванеров и автопутешественников Caravanex, организованный арт-кварталом «Патефонка» и компанией «Автокемпер Пром» в городском округе Коломна.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Экспертная комиссия оценила представленные проекты в два этапа. На первом этапе была проведена дистанционная оценка на онлайн-платформе премии, где был сформирован список финалистов. На втором этапе комиссия оценила публичные презентации, которые представили участники или авторы проектов лично.

Победители регионального этапа в своих категориях автоматически попали в шорт-лист и получили возможность представить свои проекты на общенациональном этапе премии. Кроме того, экспертная комиссия могла рекомендовать для участия в финале дополнительные проекты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards вручается по результатам открытого конкурса проектов за успехи в развитии событийного туризма. Её цель — выявить наиболее успешные инициативы, продвигать их и стимулировать интерес к ним.

Кроме того, премия направлена на создание информационных и коммуникационных платформ, которые способствуют обмену опытом и сотрудничеству всех заинтересованных сторон в области событийного туризма на региональном и национальном уровнях.

Финальный этап Международной премии Russian Event Awards 2024 пройдёт в Нижнем Новгороде с 27 по 30 ноября.

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В сентябре в Московской области переработали 5 миллионов кубометров строительных отходов
07 октября 2024, 16:48

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Министерство экологии и природопользования Московской области подвело итоги работы предприятий по утилизации строительных отходов и грунта. Напомним, что по инициативе министерства в регионе была создана система законного обращения с этими видами отходов, охватывающая все этапы: образование, транспортировку и переработку.
В настоящее время на территории Подмосковья функционируют 83 пункта приёма и утилизации строительных отходов, а также 9 станций перегрузки.

В сентябре предприятия отрасли переработали около 5 миллионов тонн строительного мусора, в результате чего было получено ценное вторсырьё, используемое в различных отраслях строительства, промышленности и благоустройства.

Министерство экологии региона параллельно продолжает контролировать обращение строительных отходов и грунта с помощью рейдов и фотофиксации перевозок. В сентябре инспекторы экологического надзора вынесли 128 постановлений о штрафах на сумму 4,3 миллиона рублей за отсутствие электронных талонов у перевозчиков и 57 постановлений на сумму 3,2 миллиона рублей за незаконный сброс строительного мусора.

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Мурашко: здоровый образ жизни поможет прожить 120 лет, это заложено генетически
07 октября 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Человек может прожить 120 лет, если будет вести здоровый образ жизни, это заложено генетически, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, 60% причин возникновения различных патологий можно пресечь благодаря ЗОЖ.
«Генетически это заложено у человека», — ответил он на вопрос, многие ли люди на сегодняшний день могут прожить до 120 лет.
Мурашко добавил, что люди должны вырабатывать у себя перечень установок, обучиться им, чтобы вместе с врачами заниматься профилактикой, а не лечением заболеваний.

Ранее Мурашко привел шокирующие цифры, заявив, что в России примерно 40 миллионов человек страдают от ожирения.

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