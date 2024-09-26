«Это наше совместное решение»: Жена SHAMANа Мартынова высказалась о разводе

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Супруга певца SHAMAN Елена Мартынова подтвердила информацию о разводе с Ярославом Дроновым — настоящее имя артиста. Об этом Елена написала 26 сентября на своей странице в соцсетях.
«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — написала женщина.
Тревожную для поклонников SHAMANа новость о том, что артист разводится, опубликовали сразу несколько СМИ. Ситуацию даже прокомментировала журналистка Ксения Собчак. Она заверила, что информация о бракоразводном процессе не подтверждена. В итоге расторжение брака подтвердила сама супруга.
Елена Мартынова является топ-менеджером компании «МегаФон». Супруги зарегистрировали брак в 2017 году. Елена старше Ярослава на 14 лет.
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Лия Мурадьян