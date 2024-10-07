«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, в жизни каждого из супругов произошли серьезные изменения, но они до сих пор не могут друг друга простить и жить мира. Сейчас у них проходят суды по определению места жительства для детей.