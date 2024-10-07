«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
История Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжается. Пара развелась несколько лет назад, но продолжает судиться из-за алиментов. Теперь же Павел намерен забрать 11-летнего Тимофея к себе.
«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит, это полный ад!» — после недавнего очередного судебного заседания высказалась Агата в своем блоге.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что эта история уже очень косвенно относится к интересам детей, и в семью должны непременно вмешаться медиаторы, занимающиеся примирением сторон.
«Эта история превратилась в фарс, в показуху. Там, где начинается имущественный спор, а именно про цифры в алиментах, хочется чисто по-человечески обратиться к матери: прекратите использовать детей как инструмент требования достойных алиментов. Мать, которая хочет сохранить психику своих детей, не должна вмешивать их в разборки взрослых. Она не имеет право им жаловаться и плакаться на то, как их отец плохой отец, она не имеет права уничижать достоинство отца», — сказала эксперт.
По ее словам, дети в этой семье сейчас абсолютно лишены опор и чувствуют предательство всего мира несмотря на то, что ходят в красивой дизайнерской одежде или отдыхают на прекрасных курортах.
«Мать выглядит слабохарактерной истеричкой, которая схватилась в борьбу за деньги, и отца рядом нет, потому что у него новая семья. Со всех сторон маленькие дети чувствуют абсолютное предательство мира. Их предали главные люди в их жизни: отец и мать. Они погрузились в свои сексуальные разборки. Дети в этот момент чувствуют себя сиротами, ощущают, что они никому не нужны», — объяснила специалист.
Она добавила, что из-за этой самой родительской войны и их постоянных недоговоренностей у детей возникает синдром смерти. Они чувствуют, что в случае опасности за них будет некому заступиться, им не на кого опереться, они видят своих слабых родителей, заключила психоаналитик.
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Анастасия Бондарева