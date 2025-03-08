Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в скрытом выводе 150 миллиардов рублей

Российские ученые создали ранозаживляющее средство на основе бактериальной целлюлозы чайного гриба, которое к тому же обладает бактерицидным и противомикробным эффектом. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Исследователи Белгородского госуниверситета, как отмечается, смогли создать гель-пленку, которая ускоряет заживление и обеспечивает полное восстановление кожи.