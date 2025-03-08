Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в скрытом выводе 150 миллиардов рублей

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Бывший глава маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и экс-топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов вывели около 150 миллиардов рублей из «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Такая информация значится в иске Генпрокуратуры РФ против этих мужчин, передает «Интерфакс».
Генпрокуратура подала иск 5 марта, назвав ответчиками Селезнева, Митюшова и связанные с ними компании, а третьими лицами — «Газпром нефтехим Салават» и «УК „Меркури кэпитал траст“».
Митюшов стал бенефициаром ключевых предприятий «Газпрома» в регионе, подчинив их через подконтрольные общества. Вместе с Селезневым он заключал выгодные контракты с такими фирмами, как «Салаватнефтехимремстрой», «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод», выводя часть средств за границу и вкладывая остальное в бизнес в России.
Ранее сообщалось, что блогера Александру Митрошину («Матерь Бложью»), которую задержали в Сочи 7 марта по подозрению в отмывании денег, уже привезли в Москву для следственных процедур. Девушке может грозить до семи лет лишения свободы.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Митюшов стал бенефициаром ключевых предприятий «Газпрома» в регионе, подчинив их через подконтрольные общества. Вместе с Селезневым он заключал выгодные контракты с такими фирмами, как «Салаватнефтехимремстрой», «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод», выводя часть средств за границу и вкладывая остальное в бизнес в России.
Ранее сообщалось, что блогера Александру Митрошину («Матерь Бложью»), которую задержали в Сочи 7 марта по подозрению в отмывании денег, уже привезли в Москву для следственных процедур. Девушке может грозить до семи лет лишения свободы.
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Мария Моисеева