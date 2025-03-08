США изъяли домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн

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Секретная служба США конфисковала три домена криптобиржи Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Академия Garantex) и заморозила $26 млн, связанных с её транзакциями. Об изъятии доменов говорится на официальном сайте ведомства США.
Решение принято по постановлению суда восточного округа Вирджинии в рамках расследования деятельности платформы.
Ранее базирующаяся в России Garantex, уже находящаяся под санкциями ЕС, объявила в Telegram-канале о приостановке услуг после блокировки её кошельков на сумму свыше 2,5 млрд рублей эмитентом стейблкоина USDT — компанией Tether.
Американское ведомство утверждает, что Garantex якобы работали с криминальными группировками ради отмывания средств. Обвинения также предъявлены россиянину Александру Мире Серде и литовцу Алексею Бесчиокову, подозреваемым в связях с биржей.
Правоохранительные органы Германии и Финляндии уже изъяли серверы Garantex, отключив их глобально.
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Ранее базирующаяся в России Garantex, уже находящаяся под санкциями ЕС, объявила в Telegram-канале о приостановке услуг после блокировки её кошельков на сумму свыше 2,5 млрд рублей эмитентом стейблкоина USDT — компанией Tether.
Американское ведомство утверждает, что Garantex якобы работали с криминальными группировками ради отмывания средств. Обвинения также предъявлены россиянину Александру Мире Серде и литовцу Алексею Бесчиокову, подозреваемым в связях с биржей.
Правоохранительные органы Германии и Финляндии уже изъяли серверы Garantex, отключив их глобально.
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Мария Моисеева