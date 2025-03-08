«Это часть моей жизни...»: Басков заплакал на шоу «Один в один» от эмоционального номера

Юлия Савичева обнимает Николая Баскова (Фото: кадр из шоу «Один в один»)
Николай Басков растрогался до слез на шоу «Один в один», вспоминая Елену Образцову. Новый выпуск на канале «Россия» с приглашенным судьей Игорем Николаевым вышел 7 марта. В нем Юлия Савичева вызвала бурю эмоций у ведущего Баскова своим выступлением.
В этот раз участники шоу превзошли себя, и судьи долго спорили, кого выделить.
38-летняя Савичева заслуживает особого внимания: она замечательно воплотила образ оперной дивы Елены Образцовой, ушедшей из жизни 10 лет назад. Ее вокал и точное копирование потрясли всех, особенно Баскова. Обычно он шутит, но тут не сдержал слез, вспоминая прошлое.
Судья Марина Мещерякова тоже прослезилась — в прошлом она пела с Образцовой в Большом театре. Мещерякова указала, сколь сложно повторить за Образцовой: та была очень естественной в своих выступлениях, а в общении — простым и приятным человеком. Судья также добавила, что у Юлии были промахи с нотами, однако позитивное впечатление от номера оказалось сильней.
Юрий Стоянов и Игорь Николаев тоже высоко оценили эмоциональный номер.
Савичевой не хватило баллов для лидерства, хотя ее захвалили — вперед по итогу всех выпусков вырвалась Мария Зайцева с образом Элвиса Пресли, поразив судей голосом и мимикой.
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38-летняя Савичева заслуживает особого внимания: она замечательно воплотила образ оперной дивы Елены Образцовой, ушедшей из жизни 10 лет назад. Ее вокал и точное копирование потрясли всех, особенно Баскова. Обычно он шутит, но тут не сдержал слез, вспоминая прошлое.
Юлия Савичева в образе Елены Образцовой (Фото: кадр из шоу «Один в один»)
«Ну это часть моей жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. (....) Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря. Петь — это одно. Но были моменты, которые действительно были похожи на нее», — признался Басков, отмечая жесты и визуальную составляющую.Он похвалил гримеров за невероятную работу и отметил, что Савичева в своем образе и исполнения была «прекрасна».
Марина Мещерякова (Фото: кадр из шоу «Один в один»)
Судья Марина Мещерякова тоже прослезилась — в прошлом она пела с Образцовой в Большом театре. Мещерякова указала, сколь сложно повторить за Образцовой: та была очень естественной в своих выступлениях, а в общении — простым и приятным человеком. Судья также добавила, что у Юлии были промахи с нотами, однако позитивное впечатление от номера оказалось сильней.
Юрий Стоянов и Игорь Николаев тоже высоко оценили эмоциональный номер.
Савичевой не хватило баллов для лидерства, хотя ее захвалили — вперед по итогу всех выпусков вырвалась Мария Зайцева с образом Элвиса Пресли, поразив судей голосом и мимикой.
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Мария Моисеева