Иноагент и создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей

Павел Мунтян* (Фото: Instagram** @greenmoon2)
Основатель анимационной студии Toonbox и автор веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данным правоохранительных органов, переданным ТАСС, задолженность включает неоплаченные кредиты и штрафы.
Шесть исполнительных производств, инициированных в отношении Мунтяна*, включают взыскание 597 970 рублей в пользу физлиц и юрлиц, а также 917 тыс. рублей по кредитам. Три из них закрыты из-за невозможности установить местонахождение мультипликатора или его активов.
Ещё три производства связаны с неуплатой штрафов на 110 тыс. рублей за нарушения закона об иноагентах, наложенных судами Москвы.
Мунтян*, заочно осуждённый на 8 лет колонии за фейки о действиях ВС РФ, проживает за границей и объявлен в розыск. Минюст признал его иноагентом 14 апреля 2023 года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ.
Читайте также:
«Это часть моей жизни...»: Басков заплакал на шоу «Один в один» от эмоционального номера
Иноагент Лёва Би-2 продолжает зарабатывать в России под другим именем
Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»
*признан Минюстом РФ иноагентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ещё три производства связаны с неуплатой штрафов на 110 тыс. рублей за нарушения закона об иноагентах, наложенных судами Москвы.
Мунтян*, заочно осуждённый на 8 лет колонии за фейки о действиях ВС РФ, проживает за границей и объявлен в розыск. Минюст признал его иноагентом 14 апреля 2023 года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ.
Читайте также:
«Это часть моей жизни...»: Басков заплакал на шоу «Один в один» от эмоционального номера
Иноагент Лёва Би-2 продолжает зарабатывать в России под другим именем
Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»
*признан Минюстом РФ иноагентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева