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Главная / Новости / Общество/ Иноагент и создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей

Иноагент и создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей

Иноагент-мультипликатор Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей
Павел Мунтян* (Фото: Instagram** @greenmoon2)

Павел Мунтян* (Фото: Instagram** @greenmoon2)

Основатель анимационной студии Toonbox и автор веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данным правоохранительных органов, переданным ТАСС, задолженность включает неоплаченные кредиты и штрафы.
Шесть исполнительных производств, инициированных в отношении Мунтяна*, включают взыскание 597 970 рублей в пользу физлиц и юрлиц, а также 917 тыс. рублей по кредитам. Три из них закрыты из-за невозможности установить местонахождение мультипликатора или его активов.

Ещё три производства связаны с неуплатой штрафов на 110 тыс. рублей за нарушения закона об иноагентах, наложенных судами Москвы.

Мунтян*, заочно осуждённый на 8 лет колонии за фейки о действиях ВС РФ, проживает за границей и объявлен в розыск. Минюст признал его иноагентом 14 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#фейки
#штрафы
#информация
США изъяли домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн
Секретная служба США изъяла домены для сайта биржи Garantex и заморозила $26 млн
08 марта 2025, 03:01

Фото: iStock/SlavkoSereda

Секретная служба США конфисковала три домена криптобиржи Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Академия Garantex) и заморозила $26 млн, связанных с её транзакциями. Об изъятии доменов говорится на официальном сайте ведомства США.
Решение принято по постановлению суда восточного округа Вирджинии в рамках расследования деятельности платформы.

Ранее базирующаяся в России Garantex, уже находящаяся под санкциями ЕС, объявила в Telegram-канале о приостановке услуг после блокировки её кошельков на сумму свыше 2,5 млрд рублей эмитентом стейблкоина USDT — компанией Tether.

Американское ведомство утверждает, что Garantex якобы работали с криминальными группировками ради отмывания средств. Обвинения также предъявлены россиянину Александру Мире Серде и литовцу Алексею Бесчиокову, подозреваемым в связях с биржей.

Правоохранительные органы Германии и Финляндии уже изъяли серверы Garantex, отключив их глобально.

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#служба
#криптовалюта
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Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником 8 марта
08 марта 2025, 00:36

Фото: iStock/SlavkoSereda

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении поздравил женщин страны с Международным женским днём (8 марта), подчеркнув особое значение праздника для общества. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Самые тёплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных её участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой – и всегда с честью выполняете боевые задачи», — выразил признательность президент РФ.
Путин отметил способность россиянок сочетать профессиональные достижения с душевной теплотой, а также их вклад в поддержку семей в то нелегкое время, когда близкие им люди участвуют в специальной военной операции (СВО).

«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие – мужья, отцы, братья, любимые – сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», — добавил он.
Глава РФ акцентировал, что материнская и женская любовь - это то, что позволяет мужчинам жить полноценной счастливой жизнью. На женских талантах, творческой энергии и ответственности держится многое в современном обществе.

«Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», — пожелал Путин в конце поздравления.
Ранее сообщалось, что флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта — и предупредила, что они подорожают к празднику на 20 процентов. Перед тем, как ​покупать ​самые разрекламированные сорта, стоит задуматься о предпочтениях своей второй половинки.

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Российские ученые создали средство регенерации на основе чайного гриба
08 марта 2025, 00:30

Фото: istockphoto/AnnaStills

Российские ученые создали ранозаживляющее средство на основе бактериальной целлюлозы чайного гриба, которое к тому же обладает бактерицидным и противомикробным эффектом. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Исследователи Белгородского госуниверситета, как отмечается, смогли создать гель-пленку, которая ускоряет заживление и обеспечивает полное восстановление кожи.
«В качестве продуцента бактериальной целлюлозы использован именно чайный гриб, позволяющий получить материал с положительными характеристиками, такими как биосовместимость, механическая прочность, термостойкость с целью последующей стерилизации, что особенно важно при получении лекарственных форм, применяемых для нанесения на раневые поверхности», — рассказала руководитель исследования, доцент БГУ Наталья Автина в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН открыли революционный способ получения лекарств на основе принципиально новой химической реакции. Как сообщает RT, российские исследователи смогли синтезировать органические соединения при невероятно высокой температуре — больше 250 градусов, что ранее считалось невозможным.
«Способ, открытый авторами исследования, позволит в перспективе отказаться от многоступенчатого и сложного синтеза органических веществ, а также проводить реакции, ранее считавшиеся невозможными. Всё это открывает новые пути для создания перспективных лекарств», — отмечает сетевое издание.
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#лекарство
#препараты
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Эксперт раскрыл секрет, как привить зумерам любовь к работе
Эксперт Валинуров: привить зумерам любовь к труду можно через пример
08 марта 2025, 00:21

Фото: istockphoto/JackF

Чтобы привить поколению зумеров любовь к работе, нужно познакомить их с успешными примерами, которые демонстрируют ценность труда. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, окружение должно посвящать их в свою жизнь, рассказывать о работе и пользе для общества.
«Обязательно — на экскурсии. Когда ребёнок видит, как строятся самолёты, вертолёты, автомобили, это всегда впечатляет. Масштабы впечатляют, и ребёнок начинает мечтать тоже что-то создать. Прийти на завод на стажировку, поучаствовать в создании великой России — тут патриотизм совершенно точно играет роль», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стало известно, что почти половина (47%) россиянок не нуждается в дополнительном источнике дохода. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Сравни», результаты которого изучила «Газета.Ru». Как отмечается, еще 36% женщин заявили о том, что активно ищут варианты для того, чтобы заработать еще денег.
«17% рассматривают банковские продукты как вариант для увеличения дохода. 51% опрошенных россиянок уже хранят или планируют хранить деньги на банковских вкладах. 35% респонденток копят наличные, 11% выбирают валюту как способ сбережения, а 3% — уже инвестируют», — отмечает издание.
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#сбережения
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Риелтор объяснил новый закон о стандартах качества жилья
Шибецкий: собственные стандарты застройщика не должны быть ниже, чем от Минстроя
08 марта 2025, 00:16

Фото: iStock/Diy13

Собственные стандарты качества жилья, которые разрешили устанавливать застройщикам с 1 марта 2025 года, не должны быть ниже требований, утвержденных Минстроем. Об этом заявил директор департамента вторичной недвижимости компании «Меркурий» Константин Шибецкий. По его словам, стандарты ориентированы на то, что отделка квартир будет сделана на более высоком уровне.
«Регламент по производству данной отделки дает возможность достаточно прозрачно на старте процесса продажи объекта, его презентации в начале строительства, расставить все точки над «i», создав те правила игры, которыми будут руководствоваться и застройщик, и потребитель. Наличие стандартов позволяет покупателю и застройщику прийти к взаимопониманию, но без шероховатостей тут не бывает», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем главный экономист «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Ахмедова заявила, что ЦБ РФ можно понизить ключевую ставку до 19% к концу 2025 года. В разговоре с «Известиями» аналитик предположила, что в течение всего года ставка будет находиться на сегодняшнем уровне — 21%.
Большему охлаждению кредитования (и, как следствие, замедлению динамики денежной массы) могут способствовать и макропруденциальное регулирование, и недавно объявленные правительством меры по ограничению роста кредитования государственных компаний. Совокупность этих факторов может позволить ЦБ стать более мягким к концу текущего года», — считает специалист.
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