Бывший депутат городской думы Екатеринбурга после убийства отправился в СВО

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Бывший депутат гордумы Екатеринбурга, осужденный за убийство пенсионерки Ольги Ледовской, отправился на СВО из мест заключения.
В интернете появилось видео, на котором Олег Кинёв, боец штурмового отряда «Шторм Z» Минобороны РФ, рассказывает о письмах, полученных им от детей, написанных «с любовью». Оказалось, что уехал в зону СВО бывший депутат городской думы не случайно. Об этом пишет издание Е1.
В 2014 году 80-летняя пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к Евгению Ройзману (признан иноагентом РФ) с просьбой о помощи в устройстве в дом «Ветеран». Ольга Ледовская, которая жила одна и не имела родственников просила поселить её в дом престарелых, поскольку в квартире проживает одна и ухаживать за ней некому.
Евгений Ройзман, решив помочь старушке, поручил этот вопрос Олегу Кинёву. Однако Кинёв несколько раз отправлял Ольгу Ледовскую восвояси. После очередного личного обращения пожилой женщины, он предложил подвезти ее до дома. Больше пенсионерку никто не видел. Вскоре после этого, на депутата Кинёва пришла анонимка, где утверждалось, что он использует автомобиль, который числится в угоне.
Евгений Ройзман, озадаченный происходящим, начал подозревать Олега Кинёва в преступных действиях, включая убийство и присвоение квартиры пенсионерки. В итоге, Ройзман обратился в полицию, чтобы разобраться в этой ситуации. Следователи начали расследование, и вскоре у них появился основной подозреваемый.
В 2014 году Олег Кинёв, его сообщник Сергей Чуваков и безработный молодой человек из Новоуральска были арестованы по подозрению в убийстве. Задержанные признали свою вину, а исполнитель преступления показал место, где было утоплено расчлененное тело пенсионерки.
В 2023 году депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников, Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который освобождает от уголовной ответственности лиц, отправившихся на специальную военную операцию.
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В 2014 году 80-летняя пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к Евгению Ройзману (признан иноагентом РФ) с просьбой о помощи в устройстве в дом «Ветеран». Ольга Ледовская, которая жила одна и не имела родственников просила поселить её в дом престарелых, поскольку в квартире проживает одна и ухаживать за ней некому.
Евгений Ройзман, озадаченный происходящим, начал подозревать Олега Кинёва в преступных действиях, включая убийство и присвоение квартиры пенсионерки. В итоге, Ройзман обратился в полицию, чтобы разобраться в этой ситуации. Следователи начали расследование, и вскоре у них появился основной подозреваемый.
В 2014 году Олег Кинёв, его сообщник Сергей Чуваков и безработный молодой человек из Новоуральска были арестованы по подозрению в убийстве. Задержанные признали свою вину, а исполнитель преступления показал место, где было утоплено расчлененное тело пенсионерки.
В 2023 году депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников, Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который освобождает от уголовной ответственности лиц, отправившихся на специальную военную операцию.
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.
Сергей Калугин