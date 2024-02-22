На Урале вынесли обвинительный приговор за убийство боксёра Максимова в клубе

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Суд присяжных в Каменске-Уральском вынес обвинительный приговор по делу об убийстве боксёра Александра Максимова в ночном клубе Joy, об этом сообщает E1.RU.
Напомним, 12 августа 2023 года Максимов отдыха в ночном клубе с другом. В определённый момент к ним пристали Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Между мужчинами завязался спор, переросший в конфликт, в результате которого Бабушкин выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в Максимова. На следующий день труп боксёра обнаружили в туалете клуба.
В результате, присяжные признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в причинении вреда здоровью средней степени тяжести.
В ходе судебного заседания обвиняемые утверждали, что просто оборонялись, однако, им никто не поверил.
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В результате, присяжные признали Бабушкина виновным в убийстве, а Мальцева — в причинении вреда здоровью средней степени тяжести.
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Евгения Парфентьева