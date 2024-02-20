В Краснодаре следователи раскрыли убийство 20-летней давности

Фото: Фотобанк Московской области
Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Краснодара. Мужчина обвиняется в убийстве 43-летнего жителя Адыгеи, совершенном 20 лет назад.
13 декабря 2003 года подсудимый, находясь в гараже на улице Благоева, попросил у своего знакомого пять тысяч долларов в долг для открытия бизнеса. Однако тот отказал. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему пять ударов монтировкой по голове. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник надел на жертву полиэтиленовый пакет и обмотал его веревкой, в результате чего мужчина задохнулся.
Позднее в гараж зашел еще один знакомый обвиняемого и стал свидетелем преступления. Под угрозой применения пистолета злоумышленник принудил его помочь в сокрытии тела. Тело погибшего было помещено на заднее сидение автомобиля потерпевшего, и мужчины направились в сторону поселка Пашковского. По пути они проигнорировали требования сотрудников ДПС, что привело к погоне.
В ходе преследования водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб. После аварии обвиняемый и его сообщник бросили автомобиль и вернулись на СТО, откуда позже скрылись на машине подсудимого. Злоумышленник сбежал в Крым и проживал в Евпатории до октября 2023 года. Однако следователям удалось установить место его нахождения. На допросе мужчина полностью признал свою вину.
Читайте также:
Послушника российского монастыря задержали за совершенное в 1995 году убийство
В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок
Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
Позднее в гараж зашел еще один знакомый обвиняемого и стал свидетелем преступления. Под угрозой применения пистолета злоумышленник принудил его помочь в сокрытии тела. Тело погибшего было помещено на заднее сидение автомобиля потерпевшего, и мужчины направились в сторону поселка Пашковского. По пути они проигнорировали требования сотрудников ДПС, что привело к погоне.
«Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СК при участии криминалиста краевого управления СКР следственным действиям и оперативной поддержке сотрудников полиции было установлено местонахождение обвиняемого, который под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания. На период следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует в настоящее время.», — сообщили в региональном Следственном комитете.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы за совершение убийства и ряд других преступных деяний.
Читайте также:
Послушника российского монастыря задержали за совершенное в 1995 году убийство
В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок
Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
Сергей Калугин