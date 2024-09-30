Бывший депутат Госдумы Шилкин обжаловал арест по делу о растрате

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Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что защита подсудимого подала апелляционную жалобу, которую суд зарегистрировал.
Ранее решением суда Шилкин был отправлен в СИЗО до 24 ноября. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о присвоении или растрате двух миллиардов рублей во время работы на посту руководителя Архангельского специализированного энергетического предприятия. Известно, что Шилкин действовал не один, он находился в сговоре с группой лиц, личности которых устанавливаются.
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Анастасия Чинкова