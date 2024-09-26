Экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» подозревают в хищении 2 млрд рублей

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Бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина задержали по подозрению в хищении госсредств. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что экс-чиновнику вменяют присвоение и растрату двух миллиардов рублей. Операция была организована группой лиц во время работы Шилкина на посту руководителя Архангельского специализированного энергетического предприятия.
В скором времени Басманный суд Москвы изберёт меру пресечения и вынесет приговор.
Подчеркнём, что Шилкин досрочно сдал мандат в конце июля этого года. Причиной для такого решения стало желание чиновника вернуться к работе в сфере предпринимательства.
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В скором времени Басманный суд Москвы изберёт меру пресечения и вынесет приговор.
Подчеркнём, что Шилкин досрочно сдал мандат в конце июля этого года. Причиной для такого решения стало желание чиновника вернуться к работе в сфере предпринимательства.
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Анастасия Чинкова