Экс-депутата ГД Шилкина отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд

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Бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина отправили под арест на два месяца. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Экс-депутату от партии «Новые люди» вменяют часть 4 статьи 160 УК — присвоение или растрата в особо крупном размере. Известно, что Шилкин досрочно ушел с посла депутата 26 июля.
По инкриминируемой статье Григорию Шилкину грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.
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«Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 24 ноября 2024 года», — сообщает суд.
По инкриминируемой статье Григорию Шилкину грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.
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Лия Мурадьян