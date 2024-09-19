Взятка в 10 млн и ненадлежащее обслуживание военной техники: арест генерала Путилова, подробности

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В Минобороны РФ продолжается борьба с коррупционными схемами среди высокопоставленных лиц. Накануне был задержан начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов.
За что генерал-майор Путилов, отвечавший за спецтехнику, оказался в наручниках, расскажет «Радио 1».
Следствие установило, что в 2023 году в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ заключило контракт по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Сумма контракта составила 140 миллионов рублей. Однако предприниматель хотел ослабить контроль за выполнением ГОЗ, а также получить другие привилегии и новые контракты. Тогда он не придумал ничего лучше, как дать генерал-майору Путилову взятку в размере 10 млн рублей, от которой тот не отказался.
Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Путилова задержали 18 сентября. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В правоохранительных органах уточнили, что Путилов был задержан не в Москве, а по месту службы.
В рамках уголовного дела будет привлечен и взяткодатель.
В день задержания Путилова силовики провели обыски по местам жительства и службы генерала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При обыске силовикам удалось обнаружить документы и электронные носители информации, которые имеют прямое отношение к уголовному делу.
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Очередная взятка в Минобороны РФ
Следствие установило, что в 2023 году в рамках гособоронзаказа Минобороны РФ заключило контракт по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Сумма контракта составила 140 миллионов рублей. Однако предприниматель хотел ослабить контроль за выполнением ГОЗ, а также получить другие привилегии и новые контракты. Тогда он не придумал ничего лучше, как дать генерал-майору Путилову взятку в размере 10 млн рублей, от которой тот не отказался.
Уголовное дело
Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Путилова задержали 18 сентября. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В правоохранительных органах уточнили, что Путилов был задержан не в Москве, а по месту службы.
В рамках уголовного дела будет привлечен и взяткодатель.
Обыски по местам жительства и службы Путилова
В день задержания Путилова силовики провели обыски по местам жительства и службы генерала. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», - говорится в сообщении.
При обыске силовикам удалось обнаружить документы и электронные носители информации, которые имеют прямое отношение к уголовному делу.
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Элина Позднякова