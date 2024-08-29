Сын задержанного генерала Попова продавал в интернете военное снаряжение

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Сын задержанного экс-заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Различную амуницию он реализовывал через интернет.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, занимался он этим побочным бизнесом на протяжении двух лет — с 2018 по 2020 год. За это время Роман успел реализовать как минимум 24 лота. Сын задержанного за мошенничество чиновника Минобороны продавал рюкзаки, бронешлемы Ops-Core, военную одежду и обувь.
С 2020 года Роман некоторое время был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но затем решил выйти из бизнеса. Сыну офицера принадлежит квартира в Химках площадью 110 квадратных метров, стоимость которой оценивается в 35 миллионов рублей.
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Александр Бойцов