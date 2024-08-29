Суд отправил экс-замминистра обороны Попова под арест на два месяца

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Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 29 октября.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Попова меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Он пояснил, что в материалах дела содержится как тайна следствия, так и государственная тайна. Генерал не высказал возражений против закрытия процесса. Содержаться под стражей Попов будет в СИЗО № 2 «Бутырка».
О задержании экс-замминистра обороны и возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Следственный комитет РФ сообщил в четверг, 29 августа. Следователи считают, что Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также доставку материальных ценностей на свой загородный участок за счёт парка «Патриот».
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Александр Бойцов