Бывший глава Bank of China приговорён к смертной казни за взятки

Фото: istockphoto/Fotonen
Суд приговорил бывшего партийного секретаря и председателя совета директоров одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ к смертной казни. Его обвинили в коррупции и незаконной выдаче кредитов.
Сообщение об этом опубликовано на сайте прокуратуры КНР. Народный суд средней ступени города Цзинань в провинции Шаньдун также постановил пожизненно лишить экс-банкира политических прав и конфисковать всё его личное имущество. Принято решение об отсрочке исполнения приговора на два года.
За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. По словам китайского лидера, партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за неё, исходя из «принципа нулевой терпимости».
Читайте также:
Синьхуа: нападение с ножом на училище в КНР унесло жизни восьми человек
В Китае на выставке «Сделано в России» соберутся 130 производителей из РФ
В Китае будут платить за брак с невестами младше 35 лет
Александр Бойцов