В Китае на выставке «Сделано в России» соберутся 130 производителей из РФ

Фото: Российский экспортный центр
С 11 по 17 ноября в китайском городе Чэнду, столице провинции Сычуань, пройдёт фестиваль-ярмарка еды «Сделано в России», сообщает Российский экспортный центр.
В рамках укрепления российско-китайских отношений РЭЦ организовал фестиваль-ярмарку в Чэнду — гастрономической столице Китая. Мероприятие будет проходить в нескольких точках города: неподалёку от пешеходной улицы Цзиньли, рядом с храмом Ухоу.
На фестивале-ярмарке 130 производителей из 27 регионов России представят свои продукты, среди которых косметика, кондитерские изделия, снеки и другое.
Также в рамках мероприятия РЭЦ организует для граждан Китая показ мультфильмов «Простоквашино», «Фиксики» и иных российских картин. Ещё на фестивале можно будет принять участие в дегустации, побывать в бьюти-студии и посмотреть прямой эфир, на котором китайские блогеры знакомятся с продукцией из России.
Ранее РЭЦ уже устраивали два фестиваля-ярмарки в Китае. Незадолго до Китайского Нового года мероприятие прошло в городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин, а в мае фестиваль-ярмарку увидели жители Харбин.
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«Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
На фестивале-ярмарке 130 производителей из 27 регионов России представят свои продукты, среди которых косметика, кондитерские изделия, снеки и другое.
Также в рамках мероприятия РЭЦ организует для граждан Китая показ мультфильмов «Простоквашино», «Фиксики» и иных российских картин. Ещё на фестивале можно будет принять участие в дегустации, побывать в бьюти-студии и посмотреть прямой эфир, на котором китайские блогеры знакомятся с продукцией из России.
Ранее РЭЦ уже устраивали два фестиваля-ярмарки в Китае. Незадолго до Китайского Нового года мероприятие прошло в городах Шэньян и Далянь в провинции Ляонин, а в мае фестиваль-ярмарку увидели жители Харбин.
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Ольга Енгалычева