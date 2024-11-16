Синьхуа: нападение с ножом на училище в КНР унесло жизни восьми человек

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Жизни восьми человек унесло нападение вооруженного ножом мужчины на училище в Цзянсу в Китае. Об этом пишет Синьхуа, ссылаясь на правоохранителей.
«Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище в Исине, провинция Цзянсу на востоке Китая», — сказано в публикации.Обстоятельства трагедии и мотивы нападавшего выясняются.
Перед этим сообщалось, что московские следователи проверят достоверность информации о том, что в МФЮА якобы прошел митинг с экстремистскими лозунгами. Поводом возбудить уголовное дело стала распространившаяся по сети видеозапись. В академии сейчас идет внутренняя проверка.
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Никита Кротов