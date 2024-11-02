В Китае будут платить за брак с невестами младше 35 лет

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В Китае правительство города Люйлян в провинции Шаньси ввело выплату для молодоженов в 1500 юаней (около 20 тысяч рублей), при условии, что этот брак будет первым, а невеста моложе 35 лет. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай». Отмечается, что подобную инициативу реализовали из-за падения числа бракосочетаний.
По информации издания, из-за уменьшения количества браков снизилась и рождаемость — в 2005 году в этом городе рождалось в среднем 13 малышей на 1000 человек, а в 2023 году — лишь чуть больше шести.
Еще одним требованием для получения выплаты называют прописку в Люйляне, которая должна быть хотя бы у одного их молодоженов.
Городское правительство также объяснило для чего указано возрастное ограничение для невесты — власти хотят, чтобы семья успела завести детей. В таком случае родители получат 2000 за юаней за первого ребенка, 5000 — за второго и 8000 — за третьего.
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«С 1 января 2025 года пары, которые зарегистрируют брак в городе Люйлян при том, что и жених, и невеста впервые вступают в брак и невесте будет не более 35 лет, получат вознаграждение в размере 1,5 тысячи юаней», — отмечает издание.
Еще одним требованием для получения выплаты называют прописку в Люйляне, которая должна быть хотя бы у одного их молодоженов.
Городское правительство также объяснило для чего указано возрастное ограничение для невесты — власти хотят, чтобы семья успела завести детей. В таком случае родители получат 2000 за юаней за первого ребенка, 5000 — за второго и 8000 — за третьего.
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Данил Пономарев