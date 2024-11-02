В Китае будут платить за брак с невестами младше 35 лет

В Китае правительство города Люйлян в провинции Шаньси ввело выплату для молодоженов в 1500 юаней (около 20 тысяч рублей), при условии, что этот брак будет первым, а невеста моложе 35 лет. Об этом сообщает китайское издание «Пэнпай». Отмечается, что подобную инициативу реализовали из-за падения числа бракосочетаний.