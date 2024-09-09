Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет

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Бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил действующий руководитель региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале. Евстифеев возглавлял республику с апреля 2017 по май 2022 года.
«Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность Главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», — написал Зайцев.Ранее сообщалось, что умер обладатель самого большого количества боевых наград в российской армии, Герой России Игорь Родобольский. Самый титулованный военный РФ скончался в возрасте 65 лет.
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