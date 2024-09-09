Умер самый титулованный военный России Игорь Родобольский

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Обладатель самого большого количества боевых наград в российской армии, Герой России Игорь Родобольский умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Самый титулованный военный РФ Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых и гуманитарных вылетах.
«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу. Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений», — приводятся в сообщении слова полпреда Владимира Якушева.Летчик Родобольский был участником конфликтов в Афганистане, Чеченской Республике, Северо-Кавказском округе. За его плечами не только боевые подвиги, ведь он также помогал спасать людей во время масштабного наводнения в Чечне, когда совершил около 100 вылетов, доставил 35 тонн гуманитарной помощи и спас от верной гибели 170 человек.
Родобольский не перестал помогать родине и после увольнения в запас. Он занял пост директора Регионального центра патриотического воспитания в Екатеринбурге, проработав в этой должности больше 11 лет.
Список наград Родобольского — самый большой в истории России среди военных людей. За свою жизнь он был награжден звездой Героя России, медалью «Золотая звезда», двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени, орденом «За военные заслуги» и другими наградами.
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