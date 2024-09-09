Умер самый титулованный военный России Игорь Родобольский

С сентября 2024 года в России вступят в силу новые законы, регулирующие сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они касаются продажи ипотечного жилья, ответственности застройщиков перед дольщиками и условий предоставления ипотечных кредитов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Продажа ипотечного жилья. с 11 сентября владельцы недвижимости смогут самостоятельно продавать залоговое имущество, попросив банк о самостоятельной реализации залога. Банк рассмотрит заявление в течение 10 дней и установит минимальную цену, которая не должна быть ниже остатка задолженности по ипотеке.



Плавающие ставки. С 1 сентября ограничивают выдачу ипотеки с плавающей ставкой. В оформлении кредита с такой ставкой откажут, если запрашиваемая у банка сумма меньше 200 средних месячных заработных палат. Данные по зарплате будут брать за предыдущий год.

Компенсации при ЧС. В конце августа была увеличена максимальная сумма компенсаций для граждан, чьё жильё пострадало от разрушений или повреждений в результате чрезвычайных ситуаций и природных катастроф. Теперь даже собственники с другим жильём могут рассчитывать на государственную помощь.



Максимальная сумма компенсации выросла с 7 до 9 тысяч рублей за квадратный метр, и помощь предоставляется, если доля каждого члена семьи составляет менее 18 квадратных метров.