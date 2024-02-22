В Питере скончался водитель адвоката, получивший пулю от киллера в затылок

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В Санкт-Петербурге скончался водитель адвоката, который получил пулю в затылок от киллера, об этом сообщает 78.RU.
Напомним, 20 февраля рядом со школой №622 на Выборгском шоссе водитель привёз детей в школу, высадил их из машины, а когда возвращался обратно — получил пулю от киллера в затылок.
Выяснилось, что пострадавший был водителем адвоката Виктора Патрушева.
Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, но, к сожалению, 22 февраля он скончался. Врачам не удалось спасти его жизнь.
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Выяснилось, что пострадавший был водителем адвоката Виктора Патрушева.
«Уголовное дело о покушении на убийство теперь будет переквалифицировано, расследование продолжится по части 2, пункт 3 статьи 105 УК РФ «Убийство по найму», — уточняется в материале издания.
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Евгения Парфентьева