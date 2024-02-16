В результате украинского обстрела студент БелГУ скончался в больнице

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Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) скончался в больнице после обстрела со стороны ВСУ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу учебного учреждения.
«В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении «Теология», — сообщил собеседник агентства.Он также отметил, что погибший пытался добежать до укрытия, однако, не успел этого сделать и поучил ранения в голову. Студент скончался в реанимации.
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