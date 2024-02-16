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Скончался один из самых известных в РФ фотографов Дмитрий Марков

16 февраля 2024, 20:29
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушёл из жизни фотограф-документалист Дмитрий Марков, об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.
Марков скончался на 42 году жизни. О причинах и обстоятельствах его смерти пока что ничего не сообщается.

«В 2016 году (Марков) стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone», — рассказали о профессиональных достижениях фотографа-документалиста в СМИ.


Уточняется, что Марков был одним из самых известных фотографов в России. Его работы, хотя бы однажды, видел каждый житель нашей страны.

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#смерть
#фотография
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Минобрнауки создаст базу генетической информации к 1 сентября 2025 года
Правительство РФ поручило Минобрнауки создать нацбазу генетической информации
16 февраля 2024, 20:50

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Правительство РФ поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Об этом сообщается в постановлении правительства.
Отмечается, что это постановление вступит в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2025 года.

Целями системы являются обеспечение нацбезопасности, охраны жизни и здоровья россиян, суверенитета в области хранения и использования генетических данных, обмена информацией между федеральными органами власти и обладателями генетических данных в генно-инженерной деятельности.

В документе уточняется, что основными задачами этой базы станет хранение генетической информации, её паспортизация и классификация.

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#россия
#правительство
#минобрнауки
#база
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Мишонова предложила ввести в Подмосковье новую выплату для детей с особыми потребностями
16 февраля 2024, 20:35

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка

В Подмосковье может появиться новая выплата для детей, больных сахарным диабетом, фенилкетонурией и целиакией. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова на заседании круглого стола в Доме правительства Московской области.
По данным подмосковного детского правозащитника, главная проблема детей с фенилкетонурией и целиакией – организация специального питания. Они нуждаются в пожизненной безбелковой и низкобелковой диете. А детям с сахарным диабетом трудно получить системы непрерывного контроля глюкозы в крови.
«Мы проанализировали обращения от родителей детей с этими заболеваниями и пришли к выводу, что их пищевые особенности не учитывают при организации питания в школах и детсадах. Нет также условий для замеров глюкозы и инъекций. Есть и жалобы на то, что дети с сахарным диабетом 1 типа из-за отсутствия прописки в Подмосковье не получают специальные системы непрерывного контроля глюкозы», – сообщила Мишонова.
По итогам круглого стола в Минздрав России направят запрос с просьбой разъяснить применение федерального законодательства в этой части и дать рекомендации по организации питания детей с этими заболеваниями. Пока эти вопросы не урегулированы на федеральном уровне, омбудсмен предложила действовать на областном.
«Родители пишут, что такие продукты сложно приобрести, и они очень дорого стоят. Просят помочь организовать для их детей выдачу специальной продуктовой корзины или предоставить материальную компенсацию. С такой же проблемой сталкиваются родители детей с целиакией. Не раз обсуждали этот вопрос с нашими депутатами. Мне видится, что выплата компенсации – самый приемлемый вариант решения проблемы», – отметила Мишонова.
Присутствующие на круглом столе депутаты Мособлдумы поддержали идею. В ближайшее время аппарат подмосковного детского уполномоченного направит соответствующее предложение региональным законодателям.

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#московская область
#подмосковье
#ксения мишонова
#дети
#питание
#омбудсмен
#правозащита
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Российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет
ФПИ: транспортный БПЛА «Партизан» осуществил первый полет
16 февраля 2024, 20:21

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тяжёлый транспортный беспилотник сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» осуществил первый полёт. Об этом сообщил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.
Он подчеркнул, что испытания провели разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина. Полёт осуществлялся на высоте 200 метров и длился в течение 20 минут. Аппарат постепенно набирал скорость, сначала достигнув 50 километров в час, а затем – финальных 200.

Макеич отметил, что по результатам испытания было подтверждено улучшение посадочных характеристик, в сравнении с предыдущими модификациями этого беспилотного аппарата.

Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев рассказал, что с помощью системы автоматического управления можно осуществлять полностью автономные грузоперевозки.

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#беспилотник
#россия
#полеты
#испытания
#вс рф
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Астроном Абунин: Не нужно переживать из-за магнитных бурь
16 февраля 2024, 20:06

Фото: istockphoto.com/magann

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артём Абунин назвал нормальным процесс солнечной активности.
Он добавил, что спад активности Солнца займёт около 4-5 лет, после чего мы практически забудем о геомагнитных бурях, поэтому учёный призвал не переживать по поводу этого вопроса.

«Среднестатистический человек проживает за свою жизнь где-то в районе 5 тыс. магнитных бурь. Поэтому не нужно переживать и как-то расстраиваться по этому поводу. Лучше радоваться, брать хорошие фотоаппараты и во время магнитных бурь идти ловить полярное сияние», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Абунин.

Ранее замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявлял, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.

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#солнце
#человек
#космос
#земля
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В Госдуме предложили присваивать статус «Ребёнок СВО»
16 февраля 2024, 19:18

Фото: iStock/Irina_Geo

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила присваивать детям, пострадавшим в ходе спецоперации статус «Ребёнок СВО». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее обращение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Останина подчеркнула, что необходима реакция на федеральном уровне на те лишения, с которыми столкнулись дети, проживающие в приграничных с Украиной регионах России.

Статус будет предполагать оказание мер поддержки пострадавшим несовершеннолетним.

Глава комитета напомнила, что ВСУ неоднократно наносили удары по российским регионам, в частности, по Белгородской и Курской областям. В результате получали ранения и погибали дети.

Так, 15 февраля в ходе обстрела Белгорода погиб грудной ребёнок, добавила Останина.

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#госдума
#дети
#сво
#пострадавшие
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Удобство активации билетов по NFC оценили 3,5 млн пассажиров ЦППК
16 февраля 2024, 19:03

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК за 2023 год активировали 2,4 млн билетов по NFC. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«С момента старта работы функции бесконтактной активации билетов в 2021 году пассажиры ЦППК воспользовались ею 3,57 млн раз. Сегодня она действует на всех направлениях на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Популярность цифровой услуги растет. Только за прошлый год с помощью NFC активировано 2,39 млн билетов. Это более 67% от общего числа активаций», – уточнили в министерстве.
Благодаря этой функции проход на станции занимает считанные секунды - достаточно открыть купленный в приложении билет, нажать на кнопку «Активировать по NFC» и поднести к телефон турникету или валидатору.

Функция доступна обладателям Android с модулями NFC. Для прохода можно пользоваться как валидаторами, так и турникетами.

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#цппк
#железная дорога
#билеты
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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Минтранс РФ может временно запретить встречи и проводы в аэропортах
16 февраля 2024, 18:49

Фото: iStock/simonmayer

Министерство транспорта России может временно запретить встречать и провожать пассажиров в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что такое решение может быть принято для обеспечения безопасности в аэропортах. Так, в залы аэропортов могут запретить проходить людям, не являющимся пассажирами и не имеющим билетов.

В ведомстве подчеркнули, что проработка модели осуществляется совместно с правоохранительными ведомствами.

В Минтрансе добавили, что в случае принятия соответствующего решения, меры будут носить краткосрочный характер и действовать в конкретных аэропортах в периоды повышенной опасности.

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#аэропорт
#россия
#запрет
#минтранс
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В Красногорске начали строить школу с ремесленными мастерскими
16 февраля 2024, 18:43

Фото: пресс-служба Глагосстройнадзора МО

В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск началось строительство школы на 1,1 тыс учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, куда поступило извещение о старте работ.
«В здании площадью более 6 тыс. кв. м. будут учиться 1-11 классы. Начальная школа рассчитана на 400 детей, подростковая – на 500, старшая – на 200 учеников. Помимо основных учебных кабинетов, в здании оборудуют лаборантские, мастерские по обработке дерева, металла и ткани», – уточнили в пресс-службе.
В школе оборудуют большой обеденный зал на 550 учеников, где отдельно расположат места для маломобильных. В актовом зале на 400 посадочных мест предусмотрены эстрада, костюмерные, помещения для хранения музыкальных инструментов.

Завершить строительство планируют в первом квартале будущего года.

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#строительство
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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Опрос: Россияне потратили ко Дню всех влюбленных до 3 тыс рублей
16 февраля 2024, 18:32

Фото: istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Опрос СДЭК показал, что ко Дню всех влюбленных россияне потратили до 3 тыс. рублей.
Так, при планировании подарков 42% опрошенных закладывали на подарок от 1 до 3 тыс. рублей, 19% – свыше 5 тыс. рублей, 5% были готовы сделать подарок своими руками.

Как передаёт Газета.ру, большинство опрошенных (64%) отметили, что затраты на покупку и доставку подарков к празднику в этом году увеличились.

Кроме этого, 83% респондентов уделили на подготовку подарка от нескольких дней до двух недель.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что большинство российских женщин считают завидными женихами работников из IT-сферы и нефтегазовой отрасли.

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