Скончался один из самых известных в РФ фотографов Дмитрий Марков

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Ушёл из жизни фотограф-документалист Дмитрий Марков, об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.
Марков скончался на 42 году жизни. О причинах и обстоятельствах его смерти пока что ничего не сообщается.
Уточняется, что Марков был одним из самых известных фотографов в России. Его работы, хотя бы однажды, видел каждый житель нашей страны.
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«В 2016 году (Марков) стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone», — рассказали о профессиональных достижениях фотографа-документалиста в СМИ.
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Евгения Парфентьева