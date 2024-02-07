Бывший глава Василеостровского района Петербурга обвиняется в получении взяток

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Бывшему главе администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарду Ильину предъявлено обвинение в систематическом получении взяток. Экс-чиновник больше года находился в бегах.
Для того, чтобы скрываться, бывший руководитель района выбрал довольно странное место — Москву. Там его и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Теперь Ильину грозит до 15 лет лишения свободы и штрафные санкции в размере нескольких сотен миллионов рублей.
Как установили следователи, экс-глава одного из самых старых исторических районов города на Неве в 2022 году не менее полугода был практически на довольствии у учредителя и владельца частной охранной структуры. Взамен он помогал бизнесмену с заключением контрактов на услуги по обеспечению безопасности в здании районной администрации.
Государственное следственное управление СК России предъявило бывшему чиновнику обвинение в получении взятки в особо крупном размере по самой тяжёлой, шестой части статьи. Установлено, что на посту главы района Ильин успел незаконно получить от предпринимателя более 5,6 миллиона рублей. Теперь ему остаётся уповать на мягкость судей и молить о прощении Ксению Петербургскую, храм которой находится на территории района, которым он раньше руководил.
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Как установили следователи, экс-глава одного из самых старых исторических районов города на Неве в 2022 году не менее полугода был практически на довольствии у учредителя и владельца частной охранной структуры. Взамен он помогал бизнесмену с заключением контрактов на услуги по обеспечению безопасности в здании районной администрации.
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Александр Бойцов