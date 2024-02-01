Врача из Петербурга осудили за взятки от призывников

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В Санкт-Петербурге врача осудили за крупные взятки от призывников, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Как удалось установить следствию, врач-терапевт Вячеслав Козлов брал взятки от призывников, которые не хотели идти служить в российскую армию. Также известно, что «откосить от армии» у Козлова стоило от 140 до 160 тысяч рублей. В сумме, он получил от своих пациентов взяток на сумму около 450 тысяч рублей.
Козлов свою вину в суде признал, а также сотрудничал со следствием.
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Козлов свою вину в суде признал, а также сотрудничал со следствием.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года», — сообщает пресс-служба судов в своём Telegram-канале.
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Евгения Парфентьева