Офицеров ФСБ обвинили во взятках на пять миллиардов рублей

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Троих офицеров управления «М» ФСБ России обвинили в вымогательстве взятки на сумму, превышающую пять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что управление осуществляет работу по контрразведывательному обеспечению и противодействию коррупции в Верховном суде, Генеральной прокуратуре, МВД и иных силовых структурах.
Ранее сообщалось, что в ноябре начался судебный процесс в Московском гарнизонном военном суде. Двое отставных майоров ФСБ обвинялись в вымогательстве взяток с двух предпринимателей за прекращение уголовных дел. Так, ещё в 2014 году офицеры получили взятку в размере миллиона долларов и пообещали урегулировать проблемы с полицией. В итоге никаких действий по решению проблемы они не предприняли.
Двое фигурантов этого дела, Алексей Царев и Алексей Манышкин, заключили сделку со следствием и в настоящее время находятся под домашним арестом. А третьего фигуранта, Александра Ушакова, обвиняют в организации преступного сообщества, используя своё служебное положение. В данный момент он находится под стражей.
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Ранее сообщалось, что в ноябре начался судебный процесс в Московском гарнизонном военном суде. Двое отставных майоров ФСБ обвинялись в вымогательстве взяток с двух предпринимателей за прекращение уголовных дел. Так, ещё в 2014 году офицеры получили взятку в размере миллиона долларов и пообещали урегулировать проблемы с полицией. В итоге никаких действий по решению проблемы они не предприняли.
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Анастасия Чинкова