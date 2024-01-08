Офицеров ФСБ обвинили во взятках на пять миллиардов рублей

Ангар горит на площади 4 тыс квадратных метров на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России. На месте проводится наращивание сил и средств для ликвидации возгорания, данных о пострадавших пока нет.