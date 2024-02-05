В Москве задержали адвоката Алексея Федярова по делу о посредничестве во взятке

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В Москве задержали известного юриста и адвоката Алексея Федярова, защищавшего режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», по подозрению в посредничестве при даче взятки. Об этом сообщает «МК».
В материале указано, что в Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения. По информации издания, следствие просит поместить Федярова под домашний арест.
Федярова подозревают по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 12 лет тюремного заключения. Содержание уголовного дела данный момент неизвестно.
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Алина Юрчак