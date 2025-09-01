В Новосибирске школьники могут выбрать обучение в 390 профильных классах
В Новосибирской области школьникам дали возможность выбрать обучение в 390 профильных классах для лучшей подготовки к будущим профессиям. Там ученикам предложат углубленное изучение необходимых предметов.
Как сообщает Om1 Новосибирск, федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают возможность организации углубленного изучения отдельных предметов в начальной и основной школе, а также профильного обучения в старших классах. В региональном министерстве образования отметили, что благодаря этому ученики смогут глубже освоить интересующие их дисциплины.
В Новосибирской области школы предоставляют профильные классы по естественно-научному направлению, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому и по универсальному профилю. К тому же в регионе действует 390 предпрофессиональных классов, где ученики изучат инженерию, медицину, педагогику, аграрное направление, кадетское и IT-сферу.
Читайте также: