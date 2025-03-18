Бывший хоккеист «Автомобилиста» и «Ак Барса» Фёдор Малыхин умер в 34 года

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Скончался бывший хоккеист «Автомобилиста» из Екатеринбурга, казанского «Ак Барса» и столичного «Спартака» Фёдор Малыхин. Спортсмену было всего 34 года.
По информации телеграм-канала SHOT, тело экс-хоккеиста было обнаружено в его квартире в Екатеринбурге. Точная причина смерти спортсмена станет известна после проведения экспертизы.
Фёдор Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилиста», затем дорос до главной команды Екатеринбурга и даже стал её капитаном. Кроме того, он выступал за челябинский «Трактор», «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска. В сезоне 2013/2014 Малыхин был участником Матча всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В составе «Ак Барса» в 2018 году центрфорвард выигрывал Кубок Гагарина.
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Фёдор Малыхин начинал карьеру в фарм-клубе «Автомобилиста», затем дорос до главной команды Екатеринбурга и даже стал её капитаном. Кроме того, он выступал за челябинский «Трактор», «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и «Авангард» из Омска. В сезоне 2013/2014 Малыхин был участником Матча всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В составе «Ак Барса» в 2018 году центрфорвард выигрывал Кубок Гагарина.
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Александр Бойцов