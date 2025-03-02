Умер легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев

Бувайсар Сайтиев (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
На 50 году жизни скончался легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.
В воскресенье днём спортсмен был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на отравление. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но спасти Сайтиева не удалось. В настоящее время уточняются причины смерти.
Спортсмен является трёхкратным победителем Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. Также он шестикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы.
После завершения спортивной карьеры Сайтиев занимался общественной и политической деятельностью.
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Спортсмен является трёхкратным победителем Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. Также он шестикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы.
После завершения спортивной карьеры Сайтиев занимался общественной и политической деятельностью.
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Анастасия Чинкова