Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин выразил глубокую скорбь в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Комментарий привели в Telegram-канале команды спортсмена.
В своём обращении хоккеист назвал уход спортсмена огромной утратой, подчеркнув, что его победы и человеческие качества навсегда останутся в истории российского спорта.
Ранее сообщалось, что скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов. Он ушел из жизни 1 марта, ему было 67 лет.
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«Сегодня ушёл из жизни Бувайсар Сайтиев — великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев», — сказал Овечкин, пожелав близким Бувайсара «сил» оправиться от горя и принять потерю.Сайтиев, скончавшийся на 50-м году жизни, был легендой борьбы: три золота Олимпиад (1996, 2004, 2008), шесть титулов чемпиона мира и Европы. Он также был удостоен звания заслуженного мастера спорта и государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.
Ранее сообщалось, что скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов. Он ушел из жизни 1 марта, ему было 67 лет.
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Мария Моисеева