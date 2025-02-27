Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Борис Спасский (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)
Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни, пишет РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора Федерации шахмат РФ Александра Ткачева.
«К сожалению, Борис Васильевич ушел из жизни. Конечно же, это очень большая утрата для всего шахматного мира», — прокомментировал собеседник.Ткачев добавил, что о смерти Спасского ему сообщили близкие почившего спортсмена. По словам директора шахматной Федерации, он знал Бориса Васильевича «не по книжкам».
«Все блестящие эпитеты, которые можно сейчас сказать, - это все про него. С ним всегда было интересно общаться. Он был очень интересный рассказчик, и сейчас тяжело говорить об его уходе», — резюмировал Ткачев.
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