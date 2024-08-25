Не стало известного игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Журналист и бывший игрок интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его дочь Мария в беседе с РИА Новости. По ее словам, отца не стало накануне, 24 августа.
«Да, подтверждаю, это так», — приводят в агентстве слова Марии.Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. За его спиной сразу три высших образования — МИФИ, МГУ и Московский государственный пединститут иностранных языков имени Мориса Тореза. В телеигру «Что? Где? Когда?» он попал в 1979 году, а в 2000-м получил в награду «Хрустальную сову». После 2010 года Александр покинул телеклуб.
Ранее портал Classical Music News сообщал, что скончался выдающийся советский и российский пианист, народный артист России Михаил Мунтян. Музыканту было 88 лет.
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