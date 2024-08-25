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Не стало известного игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер в возрасте 72 лет
25 августа 2024, 14:43
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналист и бывший игрок интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его дочь Мария в беседе с РИА Новости. По ее словам, отца не стало накануне, 24 августа.
«Да, подтверждаю, это так», — приводят в агентстве слова Марии.
Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. За его спиной сразу три высших образования — МИФИ, МГУ и Московский государственный пединститут иностранных языков имени Мориса Тореза. В телеигру «Что? Где? Когда?» он попал в 1979 году, а в 2000-м получил в награду «Хрустальную сову». После 2010 года Александр покинул телеклуб.



Ранее портал Classical Music News сообщал, что скончался выдающийся советский и российский пианист, народный артист России Михаил Мунтян. Музыканту было 88 лет.

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#общество
В Жуковском после благоустройства открыли парк
25 августа 2024, 11:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

24 августа в Жуковском в рамках Дня города прошло открытие городского парка после благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Жуковский.
В мероприятии поучаствовал глава города Борис Аубакиров, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Игорь Чистюхин, местные депутаты, «Волонтеры Подмосковья», активисты «Молодой гвардии» и местные жители.

«Знаю, с каким нетерпением многие жуковчане ждали этого дня. Мы постарались максимально сохранить привычное нескольким поколениям жуковчан зонирование. Постоянно были на связи с инициативными группами и активными жителями, учитывали их пожелания. Например, по многочисленным просьбам на детской площадке были сохранены и отреставрированы исторические бетонные скульптуры животных. Я считаю, что это очень правильно, и они великолепно вписались в обновленный парк», — отметил Аубакиров.
Глава города также выразил благодарность всем, кто принимал участие в работе: активных жителей, проектировщиков и подрядчиков

В рамках комплексного благоустройства, проходящего в 2 этапа, обновили входную группу, пешеходные дорожки, сцену и амфитеатр, павильоны и туалет, который оборудовали комнатой матери и ребенка, а также доступом для маломобильных групп населения.

Помимо этого, появилась новая детская площадка, спортивная зона с площадкой для воркаута, павильон для проката, новое кафе и многофункциональный павильон, где можно проводить мероприятия зимой.

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В Жуковском состоялся Детский авиакосмический салон
25 августа 2024, 11:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

В Жуковском уже четвертый раз состоялся Детский авиакосмический салон. За это время ДАКС успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, ожидаемое многими жителями округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Жуковский.
В рамках мероприятия, которое проходило 24 августа, представили экспозиции авиационной техники, современные и ретро автомобили, мототехнику, разбили военно-патриотический лагерь с полевой кухней, а также провели мастер-классы и викторины авиационной направленности. Все желающие могли встретиться и лично пообщаться с Героями СССР и России – космонавтами, заслуженными летчиками-испытателями, известными конструкторами и инженерами.

Самые маленькие посетители ДАКСа на протяжение всего дня могли пройти мастер-классы и узнать, как сделать модель самолета. Дети своими руками собрали и запустили ракету, а также научились управлять дронами.

Помимо этого, все гости «ДАКС-2024» могли погрузиться в атмосферу военно-полевого лагеря, а также ознакомиться со статической экспозицией автомототехники, которая была представлена как современными, так и ретро экспонатами.

«Уже в четвертый раз ДАКС проходит в Жуковском, и за эти годы салон успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, которого, без всякого преувеличения, ждут многие наши жители. И, что особенно радует, наши самые юные жители знакомятся с миром авиации, узнают много нового и интересного. Жуковский — это город авиации, поэтому, конечно, необходимо с самых ранних лет знакомить детей с авиацией и авиационными профессиями», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.
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#жуковский
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#мероприятия
#лагерь
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Три свидетеля подтвердили причастность экс-замминистра МО РФ Иванова к коррупции
25 августа 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Zolnierek

Трое свидетелей подтвердили причастность бывшего первого заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его подельников к получению и даче взяток соответственно.
Об этом сказано в постановлении суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего чиновника оборонного ведомства. Документ имеется в распоряжении ТАСС. В постановлении указано, что причастность Иванова, Бородина и Фомина к инкриминируемым им преступлениям подтверждается показаниями трёх свидетелей.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Называется сумма 1 миллиард 185 миллионов рублей. По этому же делу были арестованы также бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

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#суд
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#минобороны рф
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Эксперт Ляшок назвал категорию россиян, имеющую право на доплату к пенсии
Пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, имеют право на доплату
25 августа 2024, 07:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские граждане пенсионного возраста, содержащие нетрудоспособных членов семьи, имеют право на доплату к пенсии. Её сумма в этом году установлена в размере чуть более 2,7 тысячи рублей.
Об этом сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. По его словам, доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех граждан, которые получают пенсию по старости или инвалидности.

Эксперт уточнил, что доплата начисляется максимум за трёх иждивенцев, однако при этом получать её могут оба супруга. Для оформления такой выплаты необходимо самостоятельно обратиться в местное отделение Социального фонда России, приложив к заявлению подтверждающие документы.

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#семьи
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#ранхигс
#новости
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Юрист Соловьев сообщил об опасности звонков с номера 900
25 августа 2024, 06:48

Фото: istockphoto/Diy1

Мошенники научились подделывать звонки с номеров 900, которые активно используются мессенджерами. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил российский заслуженный юрист в отставке Иван Соловьев.
По его словам, набранный мошенниками номер невозможно отличить от оригинального. Сначала жертве проигрывают роботизированный голос, который говорит, что банк прекратил свою деятельность, а затем обещает, что его заменит сотрудник.

Затем «сотрудник» убеждает жертву переустановить приложение, чтобы она не смогла войти в свой аккаунт. Это связано с тем, что в таких случаях клиент может потерять свои сбережения.

Если жертва соглашается, «сотрудник банка» отправляет ей вредоносную ссылку. После переустановки приложения и ввода необходимых данных клиент теряет доступ к своему счету и деньгам.

Ранее россиян предупреждали о мошенничестве с использованием мессенджера Telegram. Тогда говорилось, что злоумышленник использовал для своих махинаций платную подписку Telegram Premium.

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#мессенджеры
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Фотя Поветенный 25 августа: что нужно сделать, чтобы не потерять деньги и мужа
25 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Smileus

25 августа отмечается праздник Фотя Поветенный, который уходит корнями в славянскую культуру. Этот день связан с осенними изменениями в природе и имеет свои уникальные приметы и традиции. О том, что можно делать, а чего стоит категорически избегать в этот день расскажет редакция «Радио 1».

История праздника Фотя Поветенный


Фотя Поветенный — это день, когда славяне отмечали окончание лета и подготовку к осени. Праздник был посвящен святому Фотию, который считался покровителем урожая и домашних животных. В этот день люди благодарили святого за собранный урожай и просили о благополучии на предстоящую зиму.

Фотя Поветенный: почему так называется


Слово «поветенный» происходит от древнеславянского «повет», что означает ветер или перемена. Этот день символизирует переход от лета к осени, когда природа начинает готовиться к холодам.


Как отмечают торжество

Фото: istockphoto / Olesia Shadrina

Празднование славянского торжества включает в себя ряд традиций и обрядов, которые помогают сохранить связь с природой и предками. В этот день принято проводить обряды благодарности за собранный урожай. Можно устроить небольшой семейный ритуал, где каждый член семьи поделится своими пожеланиями на будущее.

Фотя Поветенный — отличное время для заготовок. Приготовление варений, солений и других консерваций поможет обеспечить семью продуктами на зиму. Также важной частью праздника является подготовка к зиме. Предки в этот день убирали остатки урожая, обрабатывали землю и готовили грядки к следующему сезону.

Что можно делать в день Фоти Поветенного


Фото: istockphoto / hopsalka

Утром можно отправиться в церковь для молитвы мученику Фотию. К нему можно обращаться с просьбами о помощи в вопросах, касающихся сельского хозяйства. Святой также даруют исцеление больным.

В этот день девушки просили о поддержке в поисках своих избранников. Чтобы узнать, как будет выглядеть будущий муж, они клали под подушку белый платок перед сном.

Также важно следить за приметами в этот день.

Приметы на Фотю Поветенного

Фото: istockphoto / GummyBone

В этот день существует множество примет, которые помогают определить погоду и предсказать урожай.

На Фотю Поветенного предки выходили в поле, чтобы узнать, покрылась ли трава инеем. Если инея было достаточно, это означало радость, так как ожидался хороший урожай озимых. Крестьяне знали, что если с утра идет дождь, бабье лето будет недолгим.

Если за окнами тепло и ясно, это предвещало богатый грибной сезон, включая белые грибы. Предвестником долгой осени станет утренняя гроза. Если ветер дует с юга, это знак того, что зима будет теплой.

Чего нельзя делать на Фотю Поветенного


Существуют также определенные запреты, которые стоит соблюдать в этот день. Не стоит ссориться, конфликты могут привести к неприятным последствиям в будущем. Особенно нельзя браниться на мужа, чтобы его не потерять. Не следует что-либо затевать. Предки верили, что в этот день лучше завершить начатые дела и только потом планировать что-то новое.

В день Фоти Поветенного также было запрещено передавать еду через огонь. На столе не должно быть мяса, рыбы или молочных продуктов — продолжается Успенский пост, который завершится накануне Успения Пресвятой Богородицы.

Категорически нельзя злить домового, чтобы не лишиться денег. Нельзя кричать в доме, разбрасывать вещи и сквернословить.

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#приметы
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Служебных собак обучили обнаруживать БПЛА в воздухе
24 августа 2024, 18:33

Фото: istockphoto/PaulShlykov

Собаки, которых обучили инструкторы 470-го учебного центра служебного собаководства ВС России имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты в воздухе и обозначать их лаем.
Об этом рассказал журналистам заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев. По его словам, существует уже наработанная методика обучения служебных собак, в которой учтён опыт специальной военной операции. Майор добавил, что в среднем на такую подготовку собаки уходит от трёх до шести месяцев.

Кинолог отметил, что среди пород, способных к обучению обнаружению беспилотников, не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но также и некоторые породы охотничьих собак. Дегтярёв также добавил, что собака способна уловить звук летящего БПЛА на расстоянии до 700 метров.

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#собака
#бпла
#кинолог
#операции
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Президент Ботсваны был шокирован огромным алмазом в 2492 карата и попал на видео
24 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/RHJ

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Об этом информирует Sky News.
На опубликованном в сети ролике лидер Ботсваны сидит с закрытыми глазами и протянутыми вперед ладонями. В это время политик ожидает, когда ему передадут алмаз.

Когда женщина кладет драгоценность в руки Масиси, тот, еще не открыв глаза, выражает удивление, будучи впечатленным весом алмаза в почти половину килограмма. После чего, широко раскрывает глаза, осматривает алмаз и вскрикивает: «Что?!».

Президент Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.

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#видео
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Экс-участника «Дома-2» потребовали признать иноагентом
SHOT: активисты потребовали признать экс-участника «Дома-2» Солнцева иноагентом
24 августа 2024, 11:29

Фото: iStock/seb_ra

Бывшего участника телепроекта «Дом-2» Рустама Солнцева потребовали признать иностранным агентом и возбудить против него дело за призывы к терроризму. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что после атаки украинских боевиков на Курскую область Солнцев регулярно публикует посты в социальных сетях с просьбой отправить ему денег, которые он якобы собирается перечислить Киеву. Примечательно, что на сегодняшний день бывшая звезда «Дома-2» живет в Соединенных Штатах.

Согласно информации источника, в одном из интервью Солнцев поддержал высказывание, что россияне «тупые и агрессивные». Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией просят заблокировать счета экс-участника телепроекта, признать его иноагентом, а также возбудить дела за призывы к террористической и экстремистской деятельностям.

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