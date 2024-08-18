Умер озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В возрасте 80-ти лет скончался народный артист РФ, актер театра и кино, мастер дубляжа Борис Быстров. Об том сообщила его супруга Ирина Савина.
Борис Быстров начал завоёвывать большие экраны в 21 год. Он исполнил роль в известном советском фильме «Волшебная лампа Аладдина». После ошеломительного успеха в роли Аладдина он продолжил сниматься в кино. Среди его известных проектов такие произведения, как «Приключения жёлтого чемоданчика», «Удар! Ещё удар!» и «ТАСС уполномочен заявить…».
Артист также известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», многих героев «Футурамы», Императора Палпатина в «Звездных войнах», Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, Магнето в «Людях Икс» и других персонажей популярных фильмов и сериалов.
До этого стало известно, что умер знаменитый французский актер Ален Делон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Артист также известен по озвучке Гомера Симпсона в «Симпсонах», многих героев «Футурамы», Императора Палпатина в «Звездных войнах», Альфреда в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, Магнето в «Людях Икс» и других персонажей популярных фильмов и сериалов.
До этого стало известно, что умер знаменитый французский актер Ален Делон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак