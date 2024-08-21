Умер народный артист России пианист Михаил Мунтян

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Скончался выдающийся советский и российский пианист, народный артист России Михаил Мунтян. Музыканту было 88 лет.
О его кончине сообщил портал Classical Music News. Михаил Мунтян родился в 1935 году. Окончив Институт имени Гнесиных, в 1962-м стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения. Параллельно он выступал и участвовал в записях многих других прославленных музыкальных коллективов. Кроме фортепиано, маэстро виртуозно играл на клавесине.
Запись «Искусство фуги» с произведениями Иоганна-Себастьяна Баха, которую Мунтян сделал в сотрудничестве с Московским камерным оркестром Рудольфа Баршая, в 1973 году была отмечена Гран-при в Париже. Вместе с Федором Дружиным Мунтян вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича.
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