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Умер знаменитый французский актер Ален Делон

AFP: на 89-м году жизни скончался французский актер Ален Делон
18 августа 2024, 09:00
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Актер Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом информирует Agence France-Presse.
Ален Делон — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». Делон является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».



Ранее стало известно, что племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#жизнь
#актриса
#смерть
В Британии заявили о нехватке людей у ВСУ под Курском
18 августа 2024, 06:41

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области испытывают серьезную нехватку войск и расширяют свою оборону, что создает проблему для украинских позиций, пишет The Guardian.
«Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области. Теперь она собрала воедино то, что было доступно в качестве оперативного резерва, и направила его на новый фронт», – говорится в публикации.

По мнению автора статьи, ВСУ пришлось расширять свою оборону, при этом рытье окопов не облегчит ситуацию под Курском. Россия перебрасывает в этот район артиллерийские подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее американский военный аналитик Марк Слебода заявил, что наступление на Курскую область было стратегической ошибкой Киева. По его словам, украинские войска были окружены российскими войсками с трех сторон и подверглись атакам беспилотников, артиллерийским обстрелам, спланированным бомбардировкам и применению взрывчатки.

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#украина
#великобритания
#россия
#курская область
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В Британии планируют приравнять женоненавистничество к терроризму
18 августа 2024, 04:34

Фото: iStock/nevenmn

Власти Великобритании пересмотрели свою стратегию борьбы с экстремизмом для борьбы с дискриминацией в отношении женщин и могут приравнять мизогинию к терроризму, пишет газета The Telegraph.
По данным издания, глава Министерства внутренних дел страны Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом, чтобы срочно устранить пробелы в позиции правительства.

«Будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женщин и девочек таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», – сказано в статье.
Отмечается, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.

По данным The Telegraph, пересмотр будет завершен осенью и ляжет в основу новой стратегии борьбы с экстремизмом, которая будет опубликована Министерством внутренних дел в начале 2025 года.

До этого почти 14 000 жителей Великобритании обратились к властям за выплатами в связи с осложнениями, вызванными вакциной COVID-19. Среди последствий применения вакцины – инсульты, воспаления спинного мозга и сердечные приступы.

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#экстремизм
#мвд
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В Финляндии сообщили о готовности Киева к провокации
Экономист Малинен: Киев готов к эскалации ради ядерного ответа России
18 августа 2024, 03:50

Фото: istockphoto/naumoid

Украинские власти всерьез пытаются обострить конфликт с Россией, чтобы получить непропорциональный ответ от Москвы. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
«Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля (по сути, ядерный удар по Киеву или где-то еще на Украине)», – заявил экономист.

По его словам, такая тактика позволит Киеву втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт с Россией. Малинен подчеркнул, что в мире существуют «глобальные силы», которые хотят превратить конфликт в Украине в Третью мировую войну.

Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Украина не смогла убедить своих западных союзников разрешить ей использовать оружие, которое они передали, для атаки на российскую территорию. Он отметил, что нападение на Курскую область не повлияла на позицию партнеров Киева по этому вопросу.

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#украина
#россия
#нато
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#польша
#курская область
#финляндия
#мнение
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Кандидат в президенты США потребовала скорых перегоровов с Россией и Украиной
18 августа 2024, 03:31

Фото: iStock/Diy1

Кандидат в президенты США Джилл Стайн призвала к немедленному началу переговоров между Россией и Украиной, сообщает информационное агентство ТАСС.
Политик подчеркнула, что Вашингтон должен немедленно снизить давление и возобновить диалог с обеими сторонами конфликта и другими участниками. По ее словам, Москва хочет только нейтралитета на Украине.

«Мы считаем, что необходимо прибегнуть к базовой дипломатии. Это не высшая математика, это базовая дипломатия», – заявила Стайн.

По ее словам, это бы могло поспособствовать избежанию масштабных последствий.

Ранее стало известно, что Партия зеленых США выдвинула кандидатуру Стайн на пост президента. Ее кандидатуру поддержали 267 человек. Политик выступает против помощи Украине.

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#сша
#россия
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#переговоры
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В США стало известно о выдвижении критика помощи Украины кандидатом в президенты
Зеленая партия США выдвинула экоактивистку Джилл Стайн кандидатом в президенты
18 августа 2024, 03:15

Фото: iStock/rarrarorro

Партия зеленых США выдвинула врача, активиста-эколога и противника военной и финансовой помощи Украине Джилл Стай, своим кандидатом в президенты. Решение приняли по итогам съезда партии.
Мероприятие проходило в форме видеосвязи: кандидатуру Стайн поддержали 267 человек.

«Таким образом она официально становится кандидатом в президенты», – сообщил ведущий трансляции.
74-летняя Стайн ранее баллотировалась в президенты США в 2016 году и получила 1 % голосов. По мнению многих американских СМИ, ей удалось победить Дональда Трампа за счет голосов, которые могли достаться Хиллари Клинтон.

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#камала харрис
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В США предупредили о предстоящем важном решении НАТО по Украине
Ветеран ВС США Крапивник: осенью НАТО определится со своей политикой по Украине
18 августа 2024, 02:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

НАТО вскоре придется принять важное решение по своей политике в отношении Украины. Об этом заявил майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник, информирует «МК».
По его словам, в сентябре альянс должен будет решить, отказаться ли от «украинского проекта» или полностью участвовать в нем. Крапивник пояснил, что такой прогноз связан с ситуацией на поле боя. Он предрек полный отход украинских войск, предполагая, что они потеряют «все к востоку от Днепра».

Ранее сообщалось, что после наступления на Курскую область Украина окажется в серьезном затруднении. По данным Wall Street Journal, аналитики утверждают, что армии страны будет сложно продолжать операции в регионе из-за расширение линий снабжения.

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#украина
#сша
#курская область
#нато
#всу
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ХАМАС заявило об отсутствии прогресса в переговорах по освобождению заложников
ХАМАС: прогресс в переговорах по освобождению заложников отсутствует
18 августа 2024, 02:40

Фото: iStock/e-crow

Представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдулхади, рассуждая о первом этапе переговоров об освобождении заложников в секторе Газа, заявил, что никакого прогресса достигнуто не было, передает Sky News.
«Администрация Байдена пытается показать, что обстановка положительная. Но первый раунд показал, что улучшений нет», – сообщил он.

По его словам, оптимизм администрации США в отношении возможности достижения соглашения между сторонами демонстрируется только для того, чтобы предотвратить распространение региональной войны, и «в СМИ все продолжало звучать в позитивном ключе».

Абдулхади подчеркнул, что многие спорные вопросы не могут быть решены путем переговоров и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху усложнил ситуацию, предложив дополнительные условия.

Ранее представители США, Египта и Катара заявили, что переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа продолжаются конструктивно и в позитивной атмосфере.

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#сша
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#переговоры
#заложники
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В Польше сообщили о провале попыток Украины убедить Запад снять запрет на удары по России
Глава МВД Польши Семоняк: Киеву не удалось убедить Запад разрешить удары по РФ
18 августа 2024, 02:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Украине не удалось убедить союзников снять запрет на нанесение ударов по РФ после нападения на Курскую область при помощи поставленного оружия, заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк в беседе с Reuters.
По его словам, нападение на российский регион никоим образом не повлияет на позицию партнеров Киева. Семоняк подчеркнул, что Запад выступает против эскалации.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проигнорировали запрос Великобритании относительно ее позиции по поводу удара вглубь российской территории ракетой дальнего действия Storm Shadow. Сообщалось, что британцы были готовы разрешить Украине использовать оружие в таких целях, но хотели узнать мнение своих союзников и получить одобрение Вашингтона. Однако этот запрос «застрял в системе» и оставался без ответа более месяца.

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#сша
#великобритания
#польша
#оружие
#удар
#россия
#курская область
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В Германии для ВСУ представили план действий после уничтожения HIMARS
18 августа 2024, 01:55

Фото: iStock/Diy13

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны как можно скорее спрятать реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, посоветовал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
«Надеюсь, теперь украинской армии ясно, что после обстрелов из Сумской области она должны передвинуть РСЗО еще дальше», – заявил он.

Репке пояснил, что российские беспилотники ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что уверен в скором уничтожении российскими войсками американских РСЗО HIMARS, из которых ВСУ атаковали Курскую область.

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#рсзо
#курская область
#всу
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