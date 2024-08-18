Умер знаменитый французский актер Ален Делон

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Актер Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом информирует Agence France-Presse.
Ален Делон — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов.
В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». Делон является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».
Ранее стало известно, что племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». Делон является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».
Ранее стало известно, что племянник российского режиссера Никиты Михалкова журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Причиной смерти могла стать остановка сердца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак