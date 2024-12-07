Бывший муж блогера Лерчек должен налоговой почти миллион рублей

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Экс-супруг Лерчек блогер Артем Чекалин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 734 тысячи рублей, передал Телеграм-канал SHOT.
На данный момент Артем Чекалин пребывает под домашним арестом. После смягчения меры пресечения ему разрешили видеться с близкими родственниками и даже с младшим братом.
В собственности бывшего мужа Лерчек находятся четыре компании, в том числе «БИ ФИТ» — через неё они с экс-супругой продавали тренировки и косметику. Её ежегодная выручка оценивалась примерно в три миллиарда рублей. После развода Артему Чекалину и Лерчек принадлежит по 37,5 процента акций фирмы.
В начале декабря Федеральная налоговая служба закрыла счета компании Артема Чекалина. Мужчине принадлежит 70 процентов компании «ЭКОФЛОУ», занимающейся продажей косметики, а его партнеру по бизнесу Вишняку — оставшаяся доля.
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В собственности бывшего мужа Лерчек находятся четыре компании, в том числе «БИ ФИТ» — через неё они с экс-супругой продавали тренировки и косметику. Её ежегодная выручка оценивалась примерно в три миллиарда рублей. После развода Артему Чекалину и Лерчек принадлежит по 37,5 процента акций фирмы.
В начале декабря Федеральная налоговая служба закрыла счета компании Артема Чекалина. Мужчине принадлежит 70 процентов компании «ЭКОФЛОУ», занимающейся продажей косметики, а его партнеру по бизнесу Вишняку — оставшаяся доля.
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Ольга Енгалычева