Mash: блогер Чекалина (Лерчек) могла нарушить условия домашнего ареста

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Условия домашнего ареста могла нарушить блогер Валерия Чекалина (Лерчек), являющаяся фигурантом дела о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что Чекалину перевели на домашний арест при условии, что она не будет пользоваться интернетом, однако, по заявлению работников ФСИН, девушка лайкнула посты в соцсетях 9 октября, а под домашним арестом она с 4 октября.
При этом в ГУФСИН сообщили, что никаких нарушений со стороны Лерчек не зафиксировали. По информации журналистов, ей сделали предупреждение. Что касается уголовного дела, Чекалина не признала свою вину, она проведет под арестом до 26 ноября.
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