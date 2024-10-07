Раскрыт возможный ущерб бюджету от деятельности блогеров Чекалиных

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
Ущерб российскому бюджету от деятельности блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей. Об этом информирует Telegram-канал «112».
Отмечается, что только через счета покупателей марафонов в одном банке блогеры вывели в Дубай 250 миллионов рублей. При этом они задействовали и иные финансовые организации.
Напомним, о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных стало известно 2 октября текущего года. Согласно данным следствия, при переводе валюты они использовали фальшивые документы. Осуществить аферу им помог соучредитель фирмы по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.
Весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась.
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Напомним, о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных стало известно 2 октября текущего года. Согласно данным следствия, при переводе валюты они использовали фальшивые документы. Осуществить аферу им помог соучредитель фирмы по торговле косметикой «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.
Весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась.
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Екатерина Коршунова