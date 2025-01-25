Бывший начальник 1-го управления ГУС ВС РФ Оглоблин предстанет перед судом

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Завершены следственные действия по уголовному делу бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Вооружённых сил РФ Александра Оглоблина. Теперь он предстанет перед военным судом.
Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа, напоминает «Коммерсант». По информации издания, судить его будут в обычном порядке, поскольку он не заключил сделку с прокуратурой.
Как установили следователи, в 2016-2021 годах генерал-майор Оглоблин получил взятку на сумму 12 млн руб. за курирование ведения контракта на поставку военным устройств связи. Взятка была получена от ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». Сам Оглоблин свою вину не признаёт.
В 2022 году Оглоблина уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке. Он тогда дал показания на других коррупционеров, что сулило относительно мягкий приговор. На этот раз показаний генерала не хватило, его будут судить в обычном порядке. Оглоблину может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.
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Как установили следователи, в 2016-2021 годах генерал-майор Оглоблин получил взятку на сумму 12 млн руб. за курирование ведения контракта на поставку военным устройств связи. Взятка была получена от ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». Сам Оглоблин свою вину не признаёт.
В 2022 году Оглоблина уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке. Он тогда дал показания на других коррупционеров, что сулило относительно мягкий приговор. На этот раз показаний генерала не хватило, его будут судить в обычном порядке. Оглоблину может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.
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Александр Бойцов