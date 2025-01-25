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Главная / Новости / Общество/ Бывший начальник 1-го управления ГУС ВС РФ Оглоблин предстанет перед судом

Бывший начальник 1-го управления ГУС ВС РФ Оглоблин предстанет перед судом

Фото: istockphoto/Zolnierek

Фото: istockphoto/Zolnierek

Завершены следственные действия по уголовному делу бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Вооружённых сил РФ Александра Оглоблина. Теперь он предстанет перед военным судом.
Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа, напоминает «Коммерсант». По информации издания, судить его будут в обычном порядке, поскольку он не заключил сделку с прокуратурой.

Как установили следователи, в 2016-2021 годах генерал-майор Оглоблин получил взятку на сумму 12 млн руб. за курирование ведения контракта на поставку военным устройств связи. Взятка была получена от ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». Сам Оглоблин свою вину не признаёт.



В 2022 году Оглоблина уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке. Он тогда дал показания на других коррупционеров, что сулило относительно мягкий приговор. На этот раз показаний генерала не хватило, его будут судить в обычном порядке. Оглоблину может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

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#следователи
#взятка
#суд
В России продаются «доллары» с превращающимся в Путина Трампом
25 января 2025, 09:02

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России начали продавать сувенирные банкноты номиналов 100 долларов с изображением президентов России и США. Купюры появились в продаже на маркетплейсах, штучно можно приобрести за 500 рублей.
Об этом сообщает РИА Новости. На одной стороне купюры — портрет Трампа, поверх которого — портрет Путина. Второй, по уверению продавца, появится под воздействием ультрафиолетового света.

На обратной стороне банкноты — известное фото Трампа, на котором он покидает трибуну на митинге в Пенсильвании с поднятой рукой сразу после покушения. Фото Путина, стоящего за трибуной с микрофонами, можно также увидеть под ультрафиолетовыми лучами.
В характеристиках товара сказано: для печати используется специальная бумага, нумерация всех банкнот единая, купюры выпущены ограниченным тиражом.

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В Москву возвращается потепление
Синоптик Ильин: в субботу в Москву вернется потепление
25 января 2025, 00:20

Фото: iStock/ValerijaP

В выходные в Москву вернется потепление и начнутся снегопады. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу ожидается до +2 градусов, небольшие осадки и гололедица.
«В воскресенье днем потеплеет еще заметнее: температура в Московской области будет изменяться от 0 до 5 градусов. Ночью ожидается от –4 до –1», — поделился метеоролог в беседе «Вечерней Москвой».
Подобные температуры ожидаются далеко не по всей России. К примеру, Кемеровскую область накрыло аномальное похолодание, когда с плюсовых показателей температура упала до -30, сообщает «Сiбдепо».
«В итоге сияющий, но вымороженный город стал очень опасным для пешеходов — кемеровчане передвигаются среди ледяной красоты медленно, и с осторожностью. И ждут очередного потепления, или хотя бы снега», — пишет издание.
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#ветер
#город
#осадки
#похолодание
#рейды
#метеоролог
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WP: более 730 тысяч американских школьников могут депортировать
24 января 2025, 22:57

Фото: iStock/ Valerii Apetroaiei

Более 730 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации, сообщила газета The Washington Post (WP).
По информации издания, такие опасения появились после заявления администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что миграционные службы не собираются обходить стороной медицинские учреждения, церкви и школы.

Уточнялось, что из-за этого жители США боятся отпускать своих детей без гражданства из дома. Школьные руководители опасаются того, что дети будут отсутствовать на занятиях в течение нескольких недель. Это может нанести ущерб их социальному и академическому развитию, подчеркивалось в материале.

Ранее сообщалось, что три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#дети
#школы
#жители
#дома
#депортация
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Компании в ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за поддержки Маском АдГ
24 января 2025, 22:49

Фото: iStock/ Maurizio Fabbroni

Часть немецких компаний уже перестали или собираются прекратить пользоваться автомобилями Tesla, которые принадлежат американскому миллиардеру Илону Маску, в качестве служебного транспорта из-за его слов поддержки партии «Альтернатива для Германии»,сообщил телеканал ARD.
«На наш взгляд, он перешел определенные границы, вмешиваясь в европейскую и немецкую политику неприемлемым для нас образом», — обратил внимание представитель энергоснабжающей компании badenova из Фрайбурга.

В качестве знака протеста компания приняла решение отказаться от 11 служебных электромобилей Tesla и перестать публиковать материалы в социальной сети X, которая принадлежит Илону Маску.

Еще строительная компания Viebrockhaus из Нижней Саксонии тоже собирается отказаться от использования автомобилей Tesla, а также больше не будет устанавливать в своих домах аккумуляторы данного бренда. Они заменят их более дорогими немецкими аналогами.

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#компании
#германия
#илон маск
#tesla
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Для городской среды Сергиева Посада разработали исторический шрифт
24 января 2025, 22:44

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского городского округа представили графическое начертание названия улиц и вывесок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Уличные знаки, которые предлагается использовать, оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, дизайнеры и краеведы.
«На мой взгляд, варианты уже рабочие. Получилось и с исторической точки зрения гармонично, и выглядит при этом сдержанно и современно. Именно это и нужно для создания удобной городской навигации и вывесок в едином стиле. После завершения работы будем поэтапно внедрять в исторической части города, хотя и для остальных территорий тоже подойдёт», – сказал Пахомов.
Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Два представленных на встрече шрифта будут применять только для навигации. Вывески коммерческих зданий могут быть выполнены другими шрифтами, но после их утверждения рабочей группой. В неё войдут архитекторы, историки, дизайнеры и другие специалисты.

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#дизайнеры
#подмосковье
#московская область
#история
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В Вологодской области начали закрывать алкомаркеты из-за «сухого» закона
24 января 2025, 22:36

Фото: iStock/ Andrii Zorii

В Вологодской области стали массово закрывать алкомаркеты — сетевые магазины, торгующие спиртными напитками, сообщило издание «Регнум» в Телеграм.
1 марта 2025 года в Вологодской области вступает в силу закон, который разрешает продавать алкоголь лишь два часа в день — с 12 до 14 часов.

Из-за нововведений в регионе появилось огромное количество объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости, на территории которой ранее располагались алкомаркеты. На представленных изданием снимках экрана видно два таких лота с вывесками крупных сетей, которые занимаются продажей спиртосодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок.

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#алкоголь
#закон
#вологодская область
#магазины
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Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки в сервисе BlaBlaCar
24 января 2025, 21:44

Фото: iStock / tadamichi

Аферисты начали рассылать в сервисе BlaBlaCar фишинговые ссылки, которые позволяют списать деньги. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России.
«Схема такова. Злоумышленники размещают в сервисе для совместных поездок привлекательные предложения, чаще всего от имени девушки-водителя. После согласования поездки они отправляют ссылку на поддельный сайт blablacar.ru-369.pro», – рассказали в министерстве.
Этот сайт заблокирован, однако могут оставаться его копии, где людей просят авторизоваться якобы для бронирования, в том числе ввести данные платёжных средств. После введения кода со счетов списываются деньги, а переписка с «водителем» прекращается.

Чтобы не допустить этого, в силовом ведомстве рекомендуют никогда не проходить по внешним ссылкам. Все оплаты следует осуществлять только через официальный сайт или приложение.

Помимо этого, в МВД призвали проверять адрес сайта. Он должен заканчиваться на «ru» без дополнительных символов.

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#кража
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Подмосковные библиотеки пригласили отметить День российского студенчества
24 января 2025, 21:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Библиотеки Подмосковья подготовили интересные и познавательные мероприятия к 25 января, когда в России отмечается Татьянин день. Об этом рассказали в пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Это православный праздник святой мученицы Татьяны, которая считается покровительницей студентов, поэтому этот день стал Днём российского студенчества.

Посетителей библиотек ждут концерты, музыкально-поэтические вечера, квизы, развлекательные программы, книжные выставки, литературные игры, а также мероприятия по профориентации.

Так, в Центральной библиотеке Красногорска состоится квиз «Итак, она звалась Татьяной…». Эта командная игра поможет участникам вспомнить историю и традиции Татьянина дня, героинь литературных произведений и кинофильмов по имени Татьяна, а также знаменитых современниц – их тёзок.

Центральная библиотека Долгопрудного проведёт литературно-музыкальный вечер «На сцене Татьяна» Участники окунутся в атмосферу творчества. Интеллектуальная игра «Вопрос, конечно, интересный», посвященная Дню российского студенчества, пройдет в Центральной библиотеке Видного.

Центральная городская библиотека Жуковского приглашает читателей провести «Татьянин день в кругу друзей». В честь Дня студента в библиотеке проведут капустник и концерт с участием вокалиста Георгия Русакова и гитариста Сергея Анимицы.

28 января в Центральной библиотеке Талдомского городского округа откроют литературную гостиную «Татьяна, милая Татьяна». Гости узнают об обычаях и традициях, связанных с этим днём, а также о том, как его отмечают современные студенты. В завершение их ждёт шуточная викторина. Также в библиотеке пойдет выставка художественной литературы.

29 января, в библиотеке № 10 Мытищ состоится интеллектуальная викторина «Зачёт», посвященная Дню российского студенчества.

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#библиотеки
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Юных жителей Подмосковья пригласили на международный детский экологический форум
24 января 2025, 20:39

Фото: iStock / Choreograph

Тысячи детей и подростков из разных уголков России примут участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2025». Об этом сообщили в Российской некоммерческой организации Фонд защиты окружающей среды, выступающей инициатором этого проекта.
В этом году форум состоится в четвёртый раз и пройдёт в два этапа. Организаторы первого этапа – региональные эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, административные органы, курирующие экологическое образование и просвещение.
«Конкурс проходит в семи номинациях: «Экобезопасность», «Очистим берега!», «Изменение климата глазами детей», «Экоблогер», «ЭкоМода», «ЭкоЮннаты» и «ЭкоПоделки». Победители региональных этапов поборются за титул победителя на всероссийском и международном уровнях в рамках второго этапа, организатором которого выступает фонд», – говорится в сообщении.
Приём работ в рамках конкурсных номинаций продолжится до 7 июля. Все подробности конкурса можно найти на сайте.

В рамках форума дети получают возможность посредством творчества и креатива поделиться идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни.

С 2022 года форум объединил более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран.

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#экология
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