Показания против Шамарина и 10 миллионов: что известно об аресте ранее судимого генерала Минобороны РФ Оглобина

Фото: iStock/Diy1
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего начальника Главного управления связи Министерства обороны России генерал-майора Александра Оглобина.
Сообщается, что его обвиняют в получении взятки на сумму 10 000 000 рублей в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Подробнее, что известно об арестованном, расскажет редакция «Радио 1».
Генерала ВС РФ Оглобина арестовали за взяткуСогласно версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей открытого акционерного общества «Пермский телефонный завод «Телта» взятку свыше 10 000 000 рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку средств связи для нужд Минобороны России.
Следствие установило, что с декабря 2013 года по март 2018 года генерал участвовал в систематических махинациях, завышая расходы по госконтрактам акционерного общества «Воентелеком» на поставку спецтехники для военного ведомства.
В августе этого года стало известно, что Мосгорсуд освободил Оглоблина из колонии, заменив ему неотбытый срок на исправительные работы. Отмечается, что он дал показания по делу генерала Вадима Шамарина. В итоге Шамарин 22 мая был арестован по обвинению в получении взяток на сумму не менее 36 000 000 рублей.
Первым задержали замминистра Тимура Иванова, за ним последовали бывшие замминистры Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также генерал-майор Иван Попов.
В мае арестовали генерал-лейтенанта Шамарина. Помимо этого, под стражей находятся гендиректор завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.
В октябре суд оштрафовал Сергея Слюсаря, бывшего начальника отдела ГУС, за получение взятки в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора.
Читайте также:
Ущерб на миллиарды, дома и мотоцикл: имущество и задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова
Российский чиновник на глазах у сотрудников ФСБ выбросил взятку в ₽2,5 млн
Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»
Генерала ВС РФ Оглобина арестовали за взяткуСогласно версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей открытого акционерного общества «Пермский телефонный завод «Телта» взятку свыше 10 000 000 рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку средств связи для нужд Минобороны России.
Экс-начальник управления связи Минобороны Оглобин арестован за взятку
«По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении СК.
Максимальное наказаниеСогласно части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, за получение взятки в крупном размере в рамках государственного оборонного заказа предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с возможным штрафом до семидесятикратной суммы взятки.
Александр Оглобин ранее уже был судимВ 2022 году Московский гарнизонный военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 года колонии строгого режима за хищение 1,6 миллиарда рублей.
Следствие установило, что с декабря 2013 года по март 2018 года генерал участвовал в систематических махинациях, завышая расходы по госконтрактам акционерного общества «Воентелеком» на поставку спецтехники для военного ведомства.
В августе этого года стало известно, что Мосгорсуд освободил Оглоблина из колонии, заменив ему неотбытый срок на исправительные работы. Отмечается, что он дал показания по делу генерала Вадима Шамарина. В итоге Шамарин 22 мая был арестован по обвинению в получении взяток на сумму не менее 36 000 000 рублей.
Серия громких арестовВесной 2024 года началась серия арестов высокопоставленных чиновников Минобороны России по обвинениям во взятках и хищениях.
Первым задержали замминистра Тимура Иванова, за ним последовали бывшие замминистры Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также генерал-майор Иван Попов.
В мае арестовали генерал-лейтенанта Шамарина. Помимо этого, под стражей находятся гендиректор завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина.
В октябре суд оштрафовал Сергея Слюсаря, бывшего начальника отдела ГУС, за получение взятки в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора.
Читайте также:
Ущерб на миллиарды, дома и мотоцикл: имущество и задержание замминистра энергетики РФ Мочальникова
Российский чиновник на глазах у сотрудников ФСБ выбросил взятку в ₽2,5 млн
Появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в «Черном дельфине»
Дарья Осипова