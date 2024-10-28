Экс-начальник управления связи Минобороны Оглобин арестован за взятку

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглобина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что его обвиняют в получении взятки в размере 10 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.
По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглобин получил более 10 миллионов рублей от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.
Оглобин арестован по ходатайству следствия 235-м гарнизонным военным судом.
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По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглобин получил более 10 миллионов рублей от компании «Пермский телефонный завод «Телта» за осуществление общего покровительства при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для Минобороны.
Оглобин арестован по ходатайству следствия 235-м гарнизонным военным судом.
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Анастасия Чинкова