Генерал Шамарин признал вину в деле о взятках и заключил досудебное соглашение

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Бывший начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
Напомним, что по версии следствия, Шамарин получил 36 000 000 рублей от генерального директора пермского завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Деньги были переданы за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Министерства обороны России и общее покровительство.
В рамках дела также фигурировали еще четыре человека, которые также признали свою вину и уже отбывают наказания по статье о мошенничестве. Следственные органы продолжают работу над делом, выясняя все обстоятельства преступной схемы.
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Ранее стало известно, что бывший начальник Главного управления связи Министерства обороны России генерал-майор Александр Оглоблин дал показания по делу генерала Вадима Шамарина, в результате чего Шамарин был арестован 22 мая.
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Дарья Осипова