Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имидж
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская решила резко изменить имидж. В своём личном блоге она опубликовала фотографию с новой причёской.
Экс-прокурор Крымского региона заплела афрокосы и снялась в одном из столичных культурных центров. В публикации Поклонская рассказала, что в новом образе посетила концерт Элизбара – российского музыканта-мультиинструменталиста, основателя ансамбля «Ann'Sannat».
Поклонская назвала музыку коллектива волшебной, а также пожелала, чтобы древние арфы, флейты и чаши продолжали лечить души и помогали создавать новую красивую и гармоничную реальность.
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