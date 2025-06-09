Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имидж

Наталья Поклонская (фото: Instagram* @nv_poklonskaya)

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская решила резко изменить имидж. В своём личном блоге она опубликовала фотографию с новой причёской.



Экс-прокурор Крымского региона заплела афрокосы и снялась в одном из столичных культурных центров. В публикации Поклонская рассказала, что в новом образе посетила концерт Элизбара – российского музыканта-мультиинструменталиста, основателя ансамбля «Ann'Sannat».

Поклонская назвала музыку коллектива волшебной, а также пожелала, чтобы древние арфы, флейты и чаши продолжали лечить души и помогали создавать новую красивую и гармоничную реальность.

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Анастасия Чинкова

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