«Обнаженка — дорога в никуда»: Скандальному поведению Глюкозы нашли объяснение

31 мая 2025, 05:42

Психолог Русинова: эпатажное поведение Глюкозы делает ее востребованной артисткой

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Психолог Елена Русинова нашла объяснение эпатажному поведению Глюкозы. Певица стремится к популярности и финансовому успеху, и свои откровенные образы она использует, чтобы вновь привлечь молодежь. В беседе с 5-tv.ru слова психолога также дополнила стилист Анна Кустова, соглашаясь с рассуждениями Елены.





Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюкоза, остается в центре внимания благодаря смелым нарядам и вызывающему поведению. Это «хорошо продается», отмечает эксперт.



Звездам часто приходится подстраиваться под аудитории, но большинство делает так лишь в «стрессовые» моменты, стараясь затем вернуться к своему изначальному имиджу, настоящей личности. Однако многих шоу-бизнес «ломает».



Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)



«Слава начинает подчеркивать в человеке все его слабости, все его недостатки характера. Поэтому звезды больше уходят в эпатаж, диструктив и не справляются с определенными кризисами», — объяснила Русинова в диалоге с 5-tv.ru.

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)



«Если это будет длиться дальше, это дорога в никуда. У нас в стране больше приветствуется интеллект, нежели обнаженка», — подвела итог Кустова.