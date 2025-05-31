«Обнаженка — дорога в никуда»: Скандальному поведению Глюкозы нашли объяснение
Психолог Елена Русинова нашла объяснение эпатажному поведению Глюкозы. Певица стремится к популярности и финансовому успеху, и свои откровенные образы она использует, чтобы вновь привлечь молодежь. В беседе с 5-tv.ru слова психолога также дополнила стилист Анна Кустова, соглашаясь с рассуждениями Елены.
Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюкоза, остается в центре внимания благодаря смелым нарядам и вызывающему поведению. Это «хорошо продается», отмечает эксперт.
Звездам часто приходится подстраиваться под аудитории, но большинство делает так лишь в «стрессовые» моменты, стараясь затем вернуться к своему изначальному имиджу, настоящей личности. Однако многих шоу-бизнес «ломает».
«Слава начинает подчеркивать в человеке все его слабости, все его недостатки характера. Поэтому звезды больше уходят в эпатаж, диструктив и не справляются с определенными кризисами», — объяснила Русинова в диалоге с 5-tv.ru.Стилист, имиджмейкер и советник первых лиц Анна Кустова, в свою очередь, связывает стиль Глюкозы с ее мультяшным образом из прошлого.
Откровенные костюмы — это попытка привлечь молодую аудиторию и преодолеть личные трудности, включая проблемы с депрессией и кризисом среднего возраста. Другими словами: отказ принять, что она больше не будет в «тренде» в той мере, как было в более юные годы.
«Если это будет длиться дальше, это дорога в никуда. У нас в стране больше приветствуется интеллект, нежели обнаженка», — подвела итог Кустова.*Запрещенная в России экстремистская организация