«Теряет индивидуальность»: Королеву сравнили со Стоцкой после одного снимка

30 мая 2025, 13:43

Королева выложила фото с рыжими волосами и ее сравнили с Анастасией Стоцкой

Наташа Королева (Фото: Telegram/@korolevastar)

Наташа Королева выложила в соцсетях фото с обновленным имиджем. Теперь исполнительница песни «Маленькая страна» носит рыжие волосы. Перемены во внешности звезды не остались незамеченными аудиторией. Поклонники сравнили женщину с ее коллегой по цеху Анастасией Стоцкой.







«Анастасия Стоцкая? Натуля, вы красотка в любых образах, но ваш цвет — родной темный. Теряет индивидуальность, свою прелесть», — отметили юзеры.

