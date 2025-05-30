«Теряет индивидуальность»: Королеву сравнили со Стоцкой после одного снимка
Королева выложила фото с рыжими волосами и ее сравнили с Анастасией Стоцкой
Наташа Королева выложила в соцсетях фото с обновленным имиджем. Теперь исполнительница песни «Маленькая страна» носит рыжие волосы. Перемены во внешности звезды не остались незамеченными аудиторией. Поклонники сравнили женщину с ее коллегой по цеху Анастасией Стоцкой.
«Анастасия Стоцкая? Натуля, вы красотка в любых образах, но ваш цвет — родной темный. Теряет индивидуальность, свою прелесть», — отметили юзеры.
Сама звезда никак на критику не отреагировала. Кроме того, известно, что певица анонсировала новый трек. Наташа Королева уверена, что она должна заряжать мир «добрыми вибрациями», делая его ярче.
Некоторое время назад фанаты отреагировали внешность сына Наташи Королевой Архипа.
*Запрещен в РФ